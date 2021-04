Avete mai visto Pio e Amedeo da ragazzi? E’ spuntata una foto del passato sul canale Instagram del duo comico.

Il duo di comici italiani sono gli ospiti di questo pomeriggio di sabato 10 aprile a Verissimo. Pio D’Antini e Amedeo Grieco, entrambi classe ’83, si sono conosciuti tra i banchi di scuola e sin da subito hanno capito che condividevano la stessa passione. Hanno cominciato lavorato come animatori in villaggi turistici prima di debuttare in una televisione locale pugliese, Telefoggia. La gavetta ha permesso a Pio e Amedeo di entrare in Rai: dopo un provino, il duo venne assunto per ‘Stiamo tutti bene’ e ‘Base luna’ su Rai Due. A Mediaset poi nel programma Le Iene hanno raggiunto la notorietà! Oggi non hanno più bisogno di troppe presentazioni: i loro siparietti e le loro battute fanno ridere chiunque! E’ spuntata una foto del passato di Pio e Amedeo: erano giovanissimi! Guardiamo insieme il post.

Pio e Amedeo, li avete mai visti da ragazzi? “Reperti fotografici”, spunta uno scatto inedito

Uno scatto inedito ha sorpreso tutti i fan di Pio e Amedeo: erano giovanissimi! “Ritrovare reperti fotografici e cercare di capire a chi cazz somigliavamo…ci viene in mente solo Antonio Banderas con l’unghia icarnita e Brad Pitt con le adenoidi…aiutateci, a chi somigliavamo?” è la didascalia del post che hanno pubblicato su Instagram. La foto è davvero inedita: è una foto del passato!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pio e Amedeo (@pioeamedeo83)

Quanti anni saranno passati? Ovviamente, la didascalia scritta dai comici ha fatto sorridere tutti. “Siete uguali a Pio e Amedeo” ha scritto qualcuno scherzando. Da ieri ad oggi sono cresciuti: oggi oltre ad essere noti personaggi dello spettacolo, sono anche papà! Sono entrambi sposati: Pio ha sposato Cristina, Amedeo invece ha sposato Maria. Entrambe le donne, così come i due componenti del duo, sono grandi amiche.