Sembrerebbe che Rosaria Cannavò sia una nuova naufraga de L’isola dei Famosi, ma chi è esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Sapevamo che questa quindicesima edizione de L’isola dei Famosi sarebbe stata incredibile e ricca di novità. E, in effetti, è proprio così che si sta dimostrando. Dopo l’abbandono di Beppe Braida per motivi familiari, sembrerebbe che siano in arrivo ben quattro nuovi naufraghi. Soltanto nel corso della scorsa puntata abbiamo assistito all’ingresso di Isolde Kostner e Beatrice Marchetti, è vero. Adesso, a quanto pare, sembrerebbe che i naufraghi siano pronti ad accogliere altri quattro nuovi innesti. Tra questi, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, spunta anche il nome della bellissima Rosaria Cannavò. Ecco, ma in attesa di scoprire quando approderà o Honduras, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? State tranquilli, ci pensiamo noi! Di seguito, infatti, vi riporteremo tutto quello che occorre sapere su di lei. Vi anticipiamo, le informazioni non sono tantissime. Però, procediamo con ordine.

Rosaria Cannavò, chi è la nuova naufraga de L’Isola dei Famosi: età e carriera

Le informazioni che abbiamo su Rosaria Cannavò, come dicevamo precedentemente, sono davvero pochissime. Sulla sua data di nascita, infatti, sappiamo davvero poco e niente. Quello che, però, possiamo dirvi con certezza sono le sue origini. Come scritto dalla diretta interessata sulla sua “bio” Instagram, sembrerebbe che la bellissima Cannavò abbia origini siciliane. Una bellezza, quindi, dal tutto mediterranea. E ce ne danno ampia conferma, infatti, i numerosi e strepitosi scatti fotografici che, spesso e volentieri, la bella Rosaria condivide sul suo canale social ufficiale, sul quale è molto attiva. Cosa sappiamo, però, della sua vita professionale? La Cannavò è a tutti gli effetti un personaggio pubblico. Non soltanto, infatti, Rosaria ha lavorato nel corpo di ballo di “Sarabanda”, storico programma di Enrico Papi degli anni 2000, ma ha anche preso parte al reality “Un, due, tre stalla” e “Paperissima”. Ed, infine, ha lavorato anche come meteorina. Insomma, una carriera davvero niente male, c’è da ammetterlo.

Vita privata e nuovo fidanzato

Dal punto di vista sentimentale, invece, cosa sappiamo? Attualmente, Rosaria Cannavò è felicemente fidanzata, e ce lo dimostrano gli scatti social. Eppure, nel suo passato, la bellissima siciliana conta un matrimonio, purtroppo naufragato. E la storia d’amore con Antonio Cassano e Christian Panucci.

Noi non vediamo l’ora di vederla in azione in Honduras. Voi?