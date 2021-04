Serena Autieri, spunta lo scatto del passato sul suo profilo instagram: com’è cambiata in questi anni.

Oggi, sabato 10 aprile, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma del sabato pomeriggio, che vede la conduzione della bella Silvia Toffanin. In ogni appuntamento, le emozioni non mancano mai, e ovviamente, non siamo mai privati di colpi di scena, con scoppiettanti rivelazioni e sorrisi a più non posso. In questa puntata, saranno numerosi gli ospiti: come sappiamo, per la prima volta, ci sarà Tommaso Stanzani, ballerino di Amici di Maria De Filippi, che sabato scorso, 3 aprile, è stato eliminato dal talent. Ma ancora, ci sarà anche un’amata coppia, Alvaro Morata e Alice Campello. Roul Bova, Enrica Bonaccorti, e ancora Serena Autieri. Ebbene, soffermando la nostra attenzione su quest’ultima, l’attrice non passa inosservata: bella e talentuosa. Seguita sui social, proprio qui, andando a curiosare, è emersa una foto del passato: scopriamo com’è cambiata in questi anni.

Serena Autieri in uno scatto di qualche anno fa: quanta bellezza!

Serena Autieri è sicuramente una delle attrici più belle ed apprezzate; ha recitato in numerosi film, mostrando ogni volta, le sue forti capacità. Come abbiamo espresso, la bella Autieri, sarà oggi presente a Verissimo, nel programma condotto da Silvia Toffanin, e sicuramente ci sorprenderà, raccontando nuovi progetti in vista, e aprendo il suo cuore agli ascoltatori di canale 5. Seguitissima sui social, proprio qui, andando indietro, è emersa una foto del passato: “Che ricordi 2003, il nostro Sanremo”, ha scritto in didascalia. Con lei, la meravigliosa Claudia Gerini. Infatti, Serena, insieme alla Gerini, fu scelta da Pippo Baudo, per essere affiancato al Festival di Sanremo 2003.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Autieri (@serena_autieri)



Un foto che mostra una profonda giovinezza, dato che sono passati diversi anni, ma possiamo fin da subito notare che, Serena Autieri, ma anche Claudia, non è affatto cambiata, la bellezza continua a luminarla.

L’attrice col tempo, è solo divenuta ancora più bella e talentuosa, bisogna ammetterlo!