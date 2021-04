Prende il via stasera, 10 Aprile, il nuovo progetto “Sotto copertura”: trama e cast, tutto quello che c’è da sapere sull’appassionante format di Rai 1

Decolla questa sera, 10 Aprile, con la prima e la seconda puntata il nuovo format di Rai 1 “Sotto copertura”: trama e cast, scopriamo insieme i dettagli di questo incredibile progetto. Protagonista nei panni di Michele Romano sarà il talentuoso Claudio Gioè, che abbiamo ammirato di recente in “Makàri”. In questo nuovo format ricoprirà il ruolo di un Commissario di polizia sulle tracce di un boss. Un progetto impegnativo, appassionante e dal ritmo incalzante che di certo terrà i telespettatori incollati per tutto il corso delle due puntate. Insieme a Claudio Gioè troveremo altri talentuosi interpreti: scopriamo insieme chi sono i volti della nuova e promettente fiction di Rai 1.

“Sotto copertura”: trama e interpreti del nuovo progetto di Rai 1

Nel ruolo di Antonio Iovine troviamo Guido Caprino, mentre nei panni di Anna Corradi, la donna che si prende cura di lui c’è la bella Dalila Pasquariello. Legato ad Anna come nuovo interesse amoroso ci sarà Emilio, interpretato da Filippo Schicchitano. Sono molti gli attori di talento che sfileranno nel corso della fiction. Al momento, secondo quanto si apprende, “Sotto copertura” sarebbe formata dalle due puntate della prima stagione e dalle otto della seconda. Questi otto episodi dovrebbero andare in onda in due serate, probabilmente già dal prossimo Sabato, come una sorta di due “mini film”. Ovviamente, bisogna sempre attendere una conferma ufficiale. Pare, inoltre, che anche un attore amatissimo e dal fascino straordinario prenderà parte alla nuova e incredibile mini-serie: di chi si tratta? Stiamo parlando del celebre Alessandro Preziosi! L’appuntamento è, ovviamente, questa sera 10 Aprile in prima serata su Rai 1.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Gioè Fanpage (@claudio_gioe)

Claudio Gioè ha già conquistato e fatto innamorare il pubblico grazie al suo immenso talento in “Makàri”. Siamo certi che i telespettatori siano in trepidante attesa di vederlo in questo nuovo e appassionante progetto. E voi, cosa ne pensate di “Sotto copertura”?