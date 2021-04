Tommaso Zorzi e Francesco Oppini di nuovo insieme in tv: dove li vedremo

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini di nuovo insieme in tv dopo il GF Vip: dove li vedremo e quando.

Tra i protagonisti del GF Vip 5, loro sono stati due dei più amati in assoluto: parliamo di Tommaso Zorzi, il vincitore del reality, e Francesco Oppini. La loro amicizia ha fatto emozionare i telespettatori del GF Vip 5, che anche ora, a reality terminato, continuano a seguirli sui social. E proprio nelle ultime ore, i due amici si sono riuniti, per la gioia dei tantissimi fan. Su Instagram, sia Tommaso che Francesco hanno postato foto e video del loro incontro: non sono mancati momenti esilaranti. Ma anche un interessante ‘spoiler’: ben presto rivedremo gli “Zorpini” insieme in tv. Dove? A svelarlo è stato Tommaso, nelle sue stories di Instagram. Scopriamo i dettagli.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini torneranno insieme in tv: ecco dove e quando li vedremo

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini torneranno insieme in tv. Quando? Nella prossima puntata del Maurizio Costanzo Show! A svelarlo è stato Tommaso, ormai ospite fisso el talk in onda in seconda serata ogni mercoledì. Nelle sue stories Instagram, Zorzi spiega il motivo dell’incontro col suo ex coinquilino del GF Vip: nella prossima puntata del Costanzo Show i due amici dovranno cantare insieme e sono alle prese con le prove. Una splendida notizia per i fan dei due ex gieffini, tra i concorrenti più amati di questa edizione del reality show.

Per scoprire tutto sulla loro esibizione e su quello che accadrà, non perdetevi la prossima puntata del Maurizio Costanzo Show, in onda mercoledì prossimo su Canale 5, in seconda serata.

Tommaso Zorzi inarrestabile

Come già detto, Tommaso è entrato nel cast fisso degli ospiti del Maurizio Costanzo Show. Un momento magico per il giovane influencer, che pochi giorni dopo la vittoria al GF Vip 5 è diventato il nuovo opinionista dell’Isola dei famosi. E, dallo scorso venerdì, Tommaso ha debuttato anche come conduttore, con la prima puntata de Il punto Z, lo show di Mediaset Play in onda ogni mercoledì sera.