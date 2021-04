Uomini e Donne, che gioia per l’amatissima coppia: è nato il piccolo Tancredi, secondogenito dei due ex protagonisti del Trono Over.

Splendida notizia per una delle coppie più belle tra quelle nate a Uomini e Donne. Parliamo di Jara Gaspari e Nicola Balestra, diventati genitori per la seconda volta. A riportare la notizia è Isa e Chia, che mostra lo scatto postato dall’ex dama del Trono Over: la foto in cui il braccialetto dell’ospedale mostra data e ora di nascita, l’8 aprile 2021, del nuovo arrivato, che si chiama Tancredi. Una gioia immensa per la coppia nata proprio nello studio di Uomini e Donne: i due erano diventati già genitori del piccolo Tommaso nel settembre del 2019. Erano tornati ad Uomini e Donne lo scorso gennaio, quando Jara era quasi al settimo mese di gravidanza.

Fiocco azzurro per l’amatissima coppia nata nel trono Over di Uomini e Donne. Dopo la nascita del piccolo Tommaso, nel 2019, arriva Tancredi, il secondogenito di Jara e Nicola. La coppia era tornata in studio dalla De Filippi lo scorso gennaio, a parlare della seconda gravidanza: “Siamo di nuovo qua, con questa bellissima sorpresa. È un altro maschietto.”, dichiarò Jara, allora quasi al settimo mese di gravidanza.

“Siamo un po’ stanchi perché è impegnativo, ma siamo felici, è stato cercato anche lui”, aggiunse Jara nella puntata a Uomini e Donne. “È una mamma splendida, attenta premurosa. Sono sicuro che se dovessi assentarmi qualche giorno, a mio figlio non mancherebbe nulla. Siamo usciti di qua come una coppia, ora siamo una famiglia sempre più grande”, le parole di Nicola. Ai genitori bis Jara e Nicola i nostri migliori auguri di cuore per il nuovo arrivo, e benvenuto al mondo piccolo Tancredi!

