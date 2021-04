Verissimo, sorpresa in aspettata per Tommaso: l’incredibile proposta per l’ex ballerino di Amici. eliminato nella scorsa puntata del talent.

Una puntata super, quella di Verissimo in onda oggi, sabato 10 aprile 2021. Una puntata in cui è arrivato in studio anche lui, Tommaso Stanzani, ultimo eliminato di Amici 20. Un’eliminazione molto discussa, quella del ballerino: sul web è nata una vera e propria polemica. Oggi, durante l’intervista di Silvia Toffanin, il giovane ballerino si è raccontato a cuore aperto, ripercorrendo il percorso nella trasmissione di Maria De Filippi. Un’intervista emozionante, conclusasi nel migliore dei modi: per Tommaso una sorpresa incredibile! Una proposta fantastica, scopriamo di cosa si tratta.

Verissimo, splendida sorpresa per Tommaso: dopo l’eliminazione da Amici arriva una incredibile proposta

Tutti pazzi per Tommaso Stanzani. L’ex allievo della maestra Alessandra Celentano è entrato nel cuore dei fan, che non hanno ancora accettato la sua eliminazione dal talent di Canale 5. Per lui, però, è arrivata una grandissima gioia. Una proposta pazzesca, che Tommaso ha scoperto durante la puntata di Verissimo, in cui è stato ospite. “Oggi ho una sorpresa per te, oggi deve essere per te un giorno di festa. Devi essere felice, anche se non sei più dentro la scuola, hai seminato tanto, hai un sacco di fan che ti adorano, e c’è un coreografo di fama internazionale che ti deve dire qualcosa… lui è Michele Merola.” Con queste parole, Silvia Toffanin introduce la sorpresa per Tommaso: in collegamento video, Michele Merola offre all’ex allievo di Amici un anno di corso di perfezionamento, che dirige col collega Enrico Morelli, nella scuola a Reggio Emilia. Un corso dedicato a giovani danzatori, che durante il corso saranno messi in contatto e avranno la possibilità di incontrare coreografi e direttori di compagnie di tutte Europa: “In questo modo i ragazzi hanno l’opportunità di farsi conoscere dai coreografi ed avere immediatamente dei contratti di lavoro”. Secondo i due coreografi, a Tommaso basta poco studio per diventare un ballerino di grandissimo livello e lavorare in grandi teatri. Una sorpresa organizzata in collaborazione con Maria De Filippi e Alessandra Celentano.

Un anno intero di borsa di studio per Tommaso, che potrà continuare a studiare e nel frattempo farsi conoscere nel mondo della danza. “Grazie mille, grazie davvero. Che bello!”, esclama Tommaso, visibilmente emozionato.