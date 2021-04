Amici 20, Enula è l’eliminata della quarta puntata del serale: le prime parole della cantante, una volta rientrata in casetta.

Ieri sera, è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, esattamente la quarta del Serale. Al termine della prima manche, che ha visto perdere la squadra Pettinelli-Peparini, la conduttrice ha dato una buona notizia ai ragazzi, rivelando che nella presente puntata, ci sarebbe stata solo un’eliminazione, e così è stato. Aka7even è andato al ballottaggio, e si è sfidato alla fine di tutte e tre le manche, con Enula e Tancredi. Infatti, la seconda sfida è stata vinta dal team Arisa-Cuccarini, e ad andare in eliminazione provvisoria è stata la cantante, mentre l’ultimo confronto ha visto la vittoria di Zerbi-Celentano, e Tancredi è andato al ballottaggio. Dopo aver salvato l’allievo della Pettinelli, in casetta abbiamo scoperto il nome dell’eliminato. Enula ha perso al ballottaggio. Ma scopriamo insieme quali sono state le sue prime parole.

Amici 20, Enula eliminata: “Ho paura”, le sue parole

E’ appena terminata la quarta puntata del Serale, e come ormai è noto, a perdere al ballottaggio finale, tra Tancredi ed Enula, è stata quest’ultima. Maria De Filippi, ha dato alla cantante la notizia, cercando di darle conforto, dato che, l’artista aveva pochi minuti prima, espresso la sua paura. Paura di scoprire il mondo fuori, una volta uscita dalla scuola. Come lei ha espresso, essere ad Amici è stata una magia, tutto ciò che ha vissuto lo è stata, e scoprire fuori cosa succederà, è fonte di timori: “Ho paura di quello che mi aspetterà fuori, ho sempre pensato che tutto fosse una magia, qui è una magia…” Dopo aver saputo di essere l’eliminata, Enula è scoppiata in pianto.

I suoi compagni, ballerini e cantanti, le hanno subito mostrato un grande appoggio, e anche Maria De Filippi: “Senza avere paura…”