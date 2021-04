A commentare la sfida di ieri sera tra Martina e Serena è intervenuta anche il giudice di Ballando con le stelle, Carolyn Smith.

Come ogni sabato, la puntata serale di Amici 20 tiene incollati alla tv milioni di telespettatori e le interazioni social su quanto accade nel corso della serata sono infinite. Può anche capitare che qualche personaggio molto noto dica la sua su alcune esibizioni esprimendo magari delle preferenze. E’ quanto è successo ieri sera durante la diretta quando Carolyn Smith, coreografa e ballerina di fama internazionale e storico giudice di Ballando con le stelle, ha commentato la sfida di ballo latino tra Martina e Serena lanciata dalla maestra Alessandra Celentano. La Smith ha ampiamente argomentato il suo punto di vista, scopriamo cosa ha detto.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Amici 20, “Non voglio offendere…”: le parole di Carolyn Smith sulla sfida di ballo latino

Coloro che seguono il talent sapranno che il ballo latino è la specialità di Martina Miliddi, allieva non proprio tra le preferite della Celentano. Quest’ultima infatti le aveva lanciato il guanto di sfida proprio nella sua materia per dimostrare che Serena, pur non essendo specializzata in questo settore, può cavarsela addirittura meglio della Miliddi. La sfida è stata vinta però da Martina: Carolyn Smith non si è trattenuta dal lasciare un commento sulla pagina ufficiale del programma. La coreografa irlandese ha chiaramente espresso il suo disappunto per la sconfitta di Serena Marchese, la quale a parer suo avrebbe dimostrato “una tecnica superiore e una classe superiore indiscutibile”. “Una che ha studiato tanti anni i latini e fa un ballo talmente basilare con tutti gli errori tecnici e fuori ritmo e tempo in vari punti che anche un inesperto poteva vedere!!!! E vogliamo parlare dei piedi di Martina?”, ha scritto la Smith.

E voi, cosa ne pensate? Condividete il giudizio di Carolyn sulla sfida?