Avanti un altro, Miss Claudia nel giorno delle nozze: l’avete mai vista in abito da sposa? Meravigliosa; ecco gli scatti su Instagram.

Ci siamo! Manca sempre meno all’inizio di Avanti un altro pure di sera, che debutterà proprio questa sera, domenica 11 aprile 2021. Il divertentissimo show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti farà compagnia al pubblico anche in prima serata, oltre al consueto appuntamento quotidiano nella fascia preserale. E per la prima puntata di stasera ci sarà una sfida imperdibile: concorrenti del GF Vip contro Opinionisti. Tantissimi gli ospiti in studio, tra i quali Elisabetta Gregoraci, Giacomo Urtis e Cristiano Malgioglio. E, ovviamente, non potrà mancare lei. Si chiama Claudia Ruggeri, ma tutti la conoscono come Miss Claudia, una presenza fissa della trasmissione. Anche stasera, la showgirl guiderà l’esilarante minimondo. Ogni giorno appare in tv, ma forse non tutti sanno che Miss Claudia è sposata con Marco Bruganelli, fratello della moglie di Bonolis Sonia Bruganelli. Proprio così: la showgirl è la cognata del conduttore. Ma l’avete mai vista in abito da sposa? È meravigliosa! Ecco alcuni scatti condivisi qualche anno fa su Instagram.

Miss Claudia è una delle showgirl più apprezzate della nostra tv. Da anni personaggio fisso di Avanti un altro, la bellissima romana è sposata con il fratello della moglie di Paolo Bonolis: le nozze si sono celebrate nell’estate del 2016. Ma avete mai visto qualche foto di quel giorno? Miss Claudia è semplicemente incantevole con l’abito bianco. Ecco qualche scatto, pubblicato proprio dalla showgirl su Instagram qualche anno fa:

Eh si, proprio come oggi, Claudia era incantevole nel giorno delle sue nozze! E voi, seguirete la prima puntata di Avanti un altro di sera? Tutti sintonizzati su Canale 5, in prima serata: sarà una puntata ricca di sorprese e, ovviamente, di risate.