Viso angelico e talento straordinario, Carlotta Natoli è un’attrice di grande success: ricordate in quale amatissima fiction ha recitato?

Sguardo magnetico, viso angelico e bellezza straordinaria seconda solo al suo immenso talento. Carlotta Natoli tornerà sul piccolo schermo a partire da questa sera, 11 Aprile, con “La compagnia del cigno 2” in prima serata su Rai 1. Originaria di Roma, classe 1971, figlia del regista Piero Natoli con cui ha esordito a soli otto anni in “Con… fusione”. Una carriera straordinaria fatta di cinema e televisione, ma anche di teatro. Carlotta Natoli è un’interprete brillante, capace di trasmettere emozioni in modo incredibile e di calarsi in personaggi dalla complessità e dallo spessore differenti. Madre di Teo, nato dal matrimonio con l’attore Thomas Trabacchi, la talentuosa attrice è sicuramente uno dei volti più apprezzati della recitazione italiana. Ricordate in quale celebre e amatissima fiction ha recitato Carlotta Natoli?

Carlotta Natoli, la ricordate nella celebre e amatissima fiction?

Le sue performance sono capaci di regalare sempre grandi emozioni. L’abbiamo ammirata in “Tutti pazzi per amore”, ma anche nell’acclamatissimo “Braccialetti rossi”, due format indimenticabili della televisione nostrana. Questa sera farà il suo grande ritorno in prima serata su Rai 1 con la seconda stagione de “La compagnia del cigno”. Ma ricordate in quale amatissima fiction ha recitato la bellissima interprete? Forse qualche indizio riuscirà ad aiutarvi. Ricopriva il ruolo di una psicologa, sposata con un poliziotto. Il suo personaggio morì tragicamente nel tentativo di impedire ad uno dei suoi pazienti di togliersi la vita. Indimenticabile ed emozionante la scena che la vede in piedi su di un cornicione. Avete capito di che parliamo? Di Distretto di Polizia! Carlotta Natoli interpretava la bellissima e dolce Angela, moglie di Roberto Ardenzi (Giorgio Tirabassi).

Ricordavate la splendida Carlotta Natoli nei panni della dolcissima Angela di “Distretto di Polizia”? Un’interpretazione magistrale rimasta nel cuore del pubblico. Siamo certi che “La compagnia del cigno 2” e il suo spettacolare cast regaleranno ai telespettatori grandi emozioni. Non resta che attendere la messa in onda di questa sera!