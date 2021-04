Chiara Ferragni, avete notato quel tatuaggio? È lei a svelare il significato, attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram.

Di influencer, su Instagram, ce ne sono tantissime ormai. Ma tra le italiane la regina assoluta è lei, Chiara Ferragni. Con ben 23,3 milioni di followers, la moglie del rapper Fedez è una vera e propria icona a livello internazionale. Partendo da un semplice blog, Chiara ha creato un vero e proprio impero digitale: i fan di tutto il mondo sono pazzi di lei. E con loro l’influencer interagisce ogni giorno, attraverso il suo canale Instagram, dove posta foto e video delle sue giornate: dagli scatti lavorativi, agli attimi di vita quotidiana in famiglia, con il suo Fedez e i piccoli Leone e Vittoria, nata meno di un mese fa. E, attraverso i direct, qualche ora fa Chiara ha risposto ad alcune curiosità dei suoi followers. È in una di questa storie che l’influencer ha mostrato uno dei suoi tatuaggi, dedicato ad un libro che adora. Scopriamo di più!

Chiara Ferragni, avete notato quel tatuaggio sul braccio? Il significato è particolare

Chiara Ferragni è una delle donne più amate ed influenti del momento. Su Instagram, la biondissima influencer è una vera e propria star. Che ama tenersi in contatto con i suoi numerosissimi fan, ai quali spesso risponde proprio attraverso Instagram. Qualche ora fa, la Ferragni ha risposto ad alcune domande dei fan attraverso i messaggi diretti. Qualcuno le ha chiesto “Hai mai letto Il piccolo Principe?“, e Chiara ha risposto con uno scatto molto particolare. Non solo la bella influencer adora il racconto di Antoine de Saint-Exupéry, ma ha dedicato a questa storia anche uno dei suoi tatuaggi. Date un’occhiata:

