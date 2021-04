Costantino della Gherardesca ha condiviso su Instagram una foto che lo ritrae quando aveva solo 15 anni: scopriamo quanto è cambiato.

E’ uno dei personaggi più iconici del panorama televisivo italiano e il suo modo di porsi non è mai scontato né banale. Costantino della Gherardesca è sempre riuscito a distinguersi e questa è forse la chiave del suo successo. Il celebre conduttore televisivo e radiofonico ha dimostrato una grandissima forza nell’affrontare i periodi bui attraversati durante l’infanzia e la gioventù. Dal 2001, anno della sua prima apparizione a “Chiambretti c’è”, la sua carriera è inarrestabile. Il programma che lo ha consacrato definitivamente e Pechino Express, che il nobile romano conduce ormai da 2013 dopo aver partecipato come concorrente all’edizione precedente all’epoca condotta da Emanuele Filiberto di Savoia. Richiestissimo in molte trasmissioni, ha partecipato come concorrente all’ultima edizione di Ballando con le stelle nell’autunno del 2020. Dopo questa esperienza, è stato giudice de Il Cantante Mascherato 2021 insieme a Caterina Balivo, Francesco Facchinetti, Patty Pravo e Flavio Insinna. Molto seguito sul suo profilo Instagram, Costantino ha da poco condiviso una foto di quando era quindicenne. Scopriamo com’era allora!

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Costantino della Gherardesca, la foto di quando aveva 15 anni: l’avreste riconosciuto?

Nato il 29 gennaio del 1977 a Roma, della Gherardesca oggi ha 44 anni. Un’età portata divinamente, c’è da ammetterlo. Sempre ironico, pur essendo una persona molto profonda e dalle mille sfaccettature, il presentatore ha pubblicato uno scatto in cui lo si può vedere all’età di 15 anni. Accanto, una sua foto da adulto, così come lo conosciamo oggi. Aveva però i capelli più lunghi ma l’espressione del volto, lo sguardo, erano molto simili a quelli di ora. Dall’immagine sembra fosse abbastanza alto già da adolescente. Il post ha riscosso una pioggia di like e commenti positivi, come c’era da aspettarsi.

Insomma, non possiamo non complimentarci anche noi con il geniale Costantino per non essere cambiato poi così tanto fino ad oggi.