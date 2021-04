Dalila Pasquariello è nel cast della fiction “Sotto copertura”: di una bellezza strepitosa, la ricordate quando partecipò a Miss Italia?

Attrice, annunciatrice, ma anche aspirante Miss Italia: sì, perché nel passato di Dalila Pasquariello troviamo anche la partecipazione al concorso di bellezza più celebre della storia nostrana, Miss Italia. La stupenda e giovane attrice di origini campane ha debuttato nella recitazione nel 2015, con la serie “Sotto copertura” prodotta da Lux Vide. Con l’attore Claudio Gioè come protagonista, “Sotto copertura” narra la cattura di Michele Zagaria. Qui la Pasquariello veste i panni della ventenne Anna, vivandiera del latitante Antonio Iovine, interpretato da Guido Caprino. Un personaggio chiave il suo, che permetterà a Michele Romano (Claudio Gioè) di catturare il boss. Come anticipato, Dalila Pasquariello ha sfilato a Miss Italia qualche anno fa: il suo talento di attrice ha avuto la sua grande occasione partecipando al famoso concorso nel 2011. Ma la ricordate a quell’epoca? Era stupenda già allora.

Dalila Pasquariello, com’era a Miss Italia: la foto del passato

Il pubblico l’ha conosciuta per la prima volta nel 2011, tra le ragazze aspiranti Miss Italia: bellissima anche allora, con i capelli più chiari e gli stessi magnifici occhi, come si può notare da questa foto dal suo profilo Instagram. L’attrice non è cambiata molto negli anni e, come per tantissime donne dello spettacolo, il celebre concorso di Salsomaggiore è stato per lei l’inizio di una carriera sfolgorante nonostante non abbia conquistato l’ambita corona. Ottenne comunque un ottimo risultato, arrivando infatti ad aggiudicarsi il quinto posto.

“Sotto copertura” non è stata l’unica fiction in cui ha potuto mettere alla prova il suo talento. Siamo sicuri che molti di voi la ricordano anche in un’altra celebre fiction: stiamo parlando di Don Matteo, precisamente della decima stagione. Inoltre, ha svolto anche il ruolo di annunciatrice per Rai 3.