La cantante Elisa ricorda con un post su Instagram due suoi zii venuti a mancare a causa del Covid: le commoventi parole dell’artista.

Come purtroppo sta accadendo sempre più spesso da un anno ormai, il Covid continua a fare vittime: persone comuni o famose non importa, i numeri dei contagiati non sono confortanti e tanto meno quelli di chi non ce l’ha fatta. Da quando è cominciata questa guerra, non si contano i personaggi noti che hanno contratto il virus e quelli che hanno perso la battaglia. Anche la cantante Elisa ha espresso il suo dolore tramite social in una lunga dedica agli zii scomparsi. Parole stupende e piene di tristezza, ma anche di forza: la forza di seguire l’esempio dei cari che se ne vanno, proprio come scrive l’artista.

La celebre cantautrice ha omaggiato i suoi zii, Franco e Dani, definendoli “due giganti” in una lunga dedica sotto delle loro foto pubblicate su Instagram. “È ancora quasi impossibile accettare che questo Covid via abbia portati via”, scrive Elisa. A quanto pare, zio Franco e zia Dani devono essere stati molto importanti nella sua vita: “Mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni”, si legge nel post. Forse due artisti anche loro, che le hanno lasciato tanti insegnamenti. Tanta ammirazione nelle parole della 43enne per la libertà con cui i suoi zii hanno vissuto, per aver avuto coraggio pur essendo fragili: “Eravate l’avanguardia, le possibilità, lo sguardo sul mondo e nella mente creativa, in un Friuli dei primi anni Settanta, in una provincia che non ha mai potuto costringervi a essere chi non eravate. L’avete piegata”.

Due personalità da “giganti”, come li definisce lei. Elisa poi saluta gli zii con la promessa di continuare seguendo il loro insegnamento: “Continuerò per me stessa e anche per voi. Come prima e di più”, scrive. Migliaia e migliaia di like a queste bellissime parole e tanta solidarietà per la bravissima Elisa.