Fedez è un amatissimo cantante e rapper, ma voi avete mai visto i suoi genitori? Sui social, spunta lo scatto nel giorno del suo matrimonio.

È uno dei più grandi rapper di sempre, Fedez. Con una carriera alle spalle davvero impressionante, il buon Federico Lucia, questo è il suo vero nome, decanta di un successo più che clamoroso. Un successo che, badate bene, raggiunge dei livelli stratosferici soprattutto sul suo canale social ufficiale. È proprio qui che, spesso e volentieri, il rapper si diletta a condividere degli inediti scatti fotografici. Uno tra tanti risale esattamente al giorno del suo matrimonio. Quando, visibilmente teso ed emozionato, il simpaticissimo Fedez si è mostrato in compagnia dei suoi genitori. Su di lui, c’è da ammetterlo, sappiamo davvero ogni cosa. Eppure, voi avete mai visto la sua mamma e il suo papà? Se siete curiosi di conoscerli, vi mostriamo noi ogni cosa. Siete pronti? Bene: seguiteci!

Fedez, avete mai visto i suoi genitori?

È la vera e propria star di Instagram, il buon Fedez. Attivissimo e seguitissimo sul suo canale social ufficiale, il giovanissimo rapper non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi numerosi sostenitori. Lo stiamo vedendo, ad esempio, in questo ultimo periodo. Quando, dopo essere diventato papà della piccola Vittoria, il cantante è solito intrattenere il suo pubblico con incantevoli e deliziosi scatti fotografici. Ma lo ha fatto anche in precedenti occasioni. Con ben 3807 post, il giovane rapper è solito rendere partecipi i suoi sostenitori della sua vita. Ed, ovviamente, della sua quotidianità. Sapete che tra questi post, è spuntata anche una foto in compagnia dei suoi genitori? L’avete vista anche voi? Tranquilli, ci pensiamo noi a mostrarvi ogni cosa. In questo scatto, come dicevamo precedentemente, Fedez si ritrae in compagnia della sua mamma e del suo papà nel giorno del matrimonio. “Ansia ne abbiamo?”, scrive il rapper a corredo di questo scatto. Bando alle ciance, eccoli qui!

Ecco qui: loro sono la mamma e il papà di Federico Lucia. Sono davvero bellissimi, vero?