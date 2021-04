Fedez, non tutti sanno, ma ha preso parte ad una famosa fiction di grande successo: ricordate dove ha recitato l’amato artista?

Reduce dal grande successo del Festival di Sanremo 2021, giunto alla sua 71esima edizione, il rapper Fedez è riuscito, in coppia con la talentuosa Francesca Michielin, ad arrivare al secondo posto, con il brano, ormai ascoltatissimo, Chiamami per nome. Un singolo, che in poco tempo, ha già scalato le classifiche, conquistando i primi posti, e anche su youtube, si è posizionato certamente fra i brani più ascoltati di questa edizione del Festival della canzone italiana. Ma, Fedez, a questa sua lunga carriera in ambito musicale, ha affiancato un’altra, infatti, ha intrapreso anche quella della recitazione. Proprio così, il rapper ha recitato in una famosa fiction: ricordate quale?

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Fedez, presente in una fiction di successo: in quale ha recitato?

Oggi, domenica 11 aprile, Fedez sarà presente nella trasmissione di Mara Venier, Domenica In, e si aprirà, parlando della sua vita, della nascita della piccola Vittoria, del grande seguito ottenuto con lo show Lol: Chi ride è fuori, e ovviamente non mancheranno accenni al Festival Di Sanremo, dove, insieme a Francesca Michielin, ha conquistato il secondo posto, con Chiamami per nome. Non tutti sanno, forse, che l’artista oltre ad essere un cantante di successo, ha anche intrapreso una strada diversa. Fedez ha recitato in una famosa fiction, ricordate in quale? Il cantante è stata la guest star della serie televisiva Un passo dal cielo, dove ha vestito i panni di se stesso.

Ma esattamente, in quale edizione è stato presente? Forse non tutti ricordano, ma Fedez ha preso parte alla quarta edizione della tanto seguita serie, partecipando ad un intreccio amoroso.