Attualmente, Francesca Brambilla è uno dei volti fissi della televisione italiana, ma sapete che lavoro faceva prima del suo debutto?

È uno dei volti fissi di “Avanti un Altro”, Francesca Brambilla. Nei panni di “Bona Sorte”, la bellissima e giovanissima bergamasca rappresenta una delle presenza esclusive ed incredibili del famoso “minimondo” del programma di Paolo Bonolis. Solita ad entrare in studio con indosso una deliziosa tutina di colore azzurro, la Brambilla impressiona tutti i presenti in studio e a casa non soltanto per la sua immensa bellezza, ma anche per le domande che rivolge ai suoi concorrenti. Cosa sappiamo, però, su di lei? Ancora prima di prendere parte ad “Avanti un Altro”, è vero, la giovanissima Francesca ha partecipato a diversi programmi televisivi di successo. A partire, quindi, da “Miss Italia”. Fino a “Tiki Taka”, a “Quelli che il calcio” e a molti altri ancora. Ma siete curiosi di sapere che lavoro faceva prima del suo debutto sul piccolo schermo? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. Nel corso di una sua recentissima intervista alla nostra redazione, infatti, la Brambilla ha raccontato cosa faceva prima di cavalcare l’onda del successo.

Francesca Brambilla, che lavoro faceva prima del suo debutto in tv?

Nel corso di una sua recentissima intervista a Sologossip, la bellissima Francesca Brambilla si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. E così, oltre a svelare un inedito retroscena su “Avanti un altro” e il suo casting, la “Bona sorte” del programma ha raccontato anche che lavoro faceva prima di cavalcare l’onda del successo sul piccolo schermo. Nel corso della sua carriera televisiva, come dicevamo precedentemente, la Brambilla ha preso parte a diversi programmi televisivi di successo. Ma prima di questo, però, cosa faceva? Siete curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, ammirando la sua immensa bellezza, non fatichiamo affatto a capire il suo lavoro prima del successo. Ebbene. Da come raccontato dalla dirette interessata, sembrerebbe che Francesca abbia iniziato a lavorare proprio come modella. “Non ero proprio indirizzata alla tv”, ci ha rivelato in esclusiva la bella Brambilla. Continuando, poi, a raccontare che, proprio come modella, ha iniziato a posare per la squadra della sua città. E, poi, da questo è nato molto altro ancora.

Vi sareste mai immaginati un ‘retroscena’ del genere?