Francesca Michielin ha vinto un famoso talent show: ricordate di quale stiamo parlando?

Oggi, domenica 11 aprile, andrà in onda una nuova puntata della seguitissima trasmissione Domenica In. In questo nuovo appuntamento, sono tantissimi gli ospiti che si racconteranno ai microfoni di Mara Venier. Come ormai sappiamo, ci sarà Fedez, che da pochissimo ha avuto un grandissimo successo con Lol:Chi ride è fuori. Ovviamente, non mancherà di parlare della nascita della piccola Vittoria, e dei suoi progetti futuri. Il cantante è reduce da Sanremo 2021, ed insieme a Francesca Michielin ha conquistato il secondo posto. Ebbene, nella puntata che andrà in onda oggi, ci sarà anche la cantante. Francesca è divenuta particolarmente nota, dopo aver vinto un famoso talent show: ricordate quale?

Francesca Michielin, ha vinto un famoso talent: quale esattamente?

Come abbiamo espresso, nella puntata di Domenica in che andrà in onda tra poche ore, ci sarà anche Francesca Michielin, reduce dal successo ottenuto al Festival di Sanremo, insieme a Fedez, con il brano Chiamami per nome. La coppia artistica ha conquistato il secondo posto, mentre al primo, come sappiamo, sono arrivati i Maneskin, con il brano Zitti e buoni. La Michielin è oggi un’artista di grande fama, nonostante la sua giovane età, ma prima di ottenere un tale successo, ha partecipato ad un famoso talent show: ricordate di quale stiamo parlando? Non solo concorrente, ma anche vincitrice, infatti, la talentuosa Francesca, con la sua meravigliosa voce, e il suo grande dono di sapere trasmettere, è riuscita a sbaragliare la concorrenza. Ebbene, Francesca Michielin ha vinto X-Factor, nella sua quinta edizione, nel 2011.

L’artista ha ottenuto il successo, tutto meritato, dopo questa vittoria. Un primo posto che le ha donato grande fama, e negli anni successivi, la sua musica ha continuato a conquistare i suoi migliaia di ascoltatori.