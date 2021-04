Domenica Live, colpo di scena per Giulia Salemi: la sorpresa inaspettata di Pierpaolo Pretelli durante la diretta.

È stata una delle protagoniste assolute del GF Vip 5 e questo, per lei, è davvero un momento magico. Parliamo di Giulia Salemi, che tra qualche giorno debutterà alla conduzione di Salotto Salemi. Si tratta di un format del tutto nuovo, nato da un’idea della giovane influencer su Instagram. Tantissime gioie a livello lavorativo, ma tutto va alla grande anche dal punto di vista sentimentale. Grazie al reality di Canale 5 condotta da Alfonso Signorini, Giulia ha trovato il grande amore. La storia con Pierpaolo Pretelli procede a gonfie vele anche a telecamere spente: i due hanno intenzioni serissime e non vedono l’ora di creare un futuro insieme. E proprio Pierpaolo, poco fa, ha preparato una sorpresa bellissima per Giulia, durante la diretta a Domenica Live. Ecco cosa è successo.

Domenica Live, colpo di scena per Giulia Salemi: il dolcissimo messaggio di Pierpaolo Pretelli

Un amore da favola, quello che stanno vivendo Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli Conosciutisi al GF Vip 5, i due sono una coppia affiatatissima. Lo ha confermato Giulia nella puntata di oggi di Domenica Live, dove si è raccontata a cuore aperto, parlando del prossimo impegno con Salotto Salemi, dell’avventura di mamma Fariba sull’Isola dei famosi e, ovviamente, del suo amore con Pierpaolo. Che ha saputo stupirla anche oggi. Per lei, un videomessaggio speciale, nel quale l’ex velino ha ribadito i suoi grandi sentimenti: “Sono orgoglioso ed entusiasta per il nuovo programma che condurrai. Mi auguro con tutto il mio cuore di costruire qualcosa di molto importante, passo dopo passo, tassello dopo tassello”, Parole dolcissime quelle di Pierpaolo, che sottolinea come l’amore che li lega sia grandissimo: “Io proteggerò con tutto me stesso tutto quello che di bello c’è tra noi. Mi manchi da morire”

Una sorpresa che ha emozionato tantissimo Giulia, che ha ammesso di amare la dolcezza di Pierpaolo e il fatto che non abbia timore di mostrare i suoi sentimenti e il suo lato tenero. Che dire, Giulia e Pierpaolo fanno venire davvero voglia di innamorarsi!