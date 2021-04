Halle Berry è una delle stelle più splendenti di Hollywood, un misto di talento e bellezza incredibile: straordinario passato, il retroscena sulla bellissima attrice che non tutti conoscono

Bellissima, senza dubbio e di eccezionale talento: il retroscena incredibile su Halle Berry, lo straordinario passato della splendida attrice che non tutti conoscono. Originaria di Cleveland, la meravigliosa interprete, che vedremo questa sera in “X-Men – Giorni di un futuro passato” in onda in tv, ha sempre posseduto una naturale predisposizione alla recitazione. Vincitrice dell’Oscar come migliore attrice nel 2002 per “Monster’s Ball – L’ombra della vita”, ha mosso i primi passi nello spettacolo come modella. Indimenticabile nelle vesti di “Catwoman”, sono numerosissime le pellicole di successo a cui ha preso parte. Senza dimenticare le campagne pubblicitarie di cui è stata testimonial, come quella della Revlon o di Versace. Siete pronti a scoprire uno straordinario retroscena su Halle Berry?

Halle Berry, straordinario passato: non tutti lo sanno

Nonostante il suo immenso talento, la straordinaria interprete non si è dedicata subito alla carriera di attrice. Dedicatasi agli studi, ha affrontato una carriera scolastica incredibile e ricca di attività. Alla Bedford High School, infatti, Halle Berry è stata non solo una cheerleader, ma anche capoclasse. Non è finita qui. L’attrice, infatti, ha partecipato anche come editrice al giornale scolastico ed è stata membro della “società d’onore”. Infine, e non è difficile da credere, è stata eletta reginetta del ballo. Dopo, Halle Berry ha frequentato il Cuyahoga Community College. Ha quindi iniziato a lavorare all”Higbee’s Department Store nel reparto dedicato ai bambini. Infine, prima di dedicarsi totalmente alla carriera nel cinema, ha preso parte a diversi concorsi di bellezza, vincendo quello di Miss Ohio Usa USA nel 1986. Conoscevate lo straordinario passato della talentuosa interprete? Un vero e proprio vulcano di energia, non siete d’accordo?

Un’attrice straordinaria e una donna davvero eccezionale con un percorso incredibile. E voi, in quale film avete amato di più la bellissima Helle Berry?