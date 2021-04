Katia Follesa, spunta la foto da giovanissima: “Venti anni dopo”, le immagini a confronto, com’è cambiata nel tempo l’attrice e comica.

È stata una delle protagoniste indiscusse di questa prima edizione di “Lol, chi ride è fuori”, Katia Follesa. In compagnia di ben nove comici italiani, la bellissima e simpaticissima Follesa ha dato ampio sfoggio della sua bravura e della sua simpatia. Certo, non è riuscita ad aggiudicarsi il montepremi finale, questo è vero. Eppure, in un vero e proprio batter baleno, ha saputo conquistare l’attenzione su di sé. Impossibile dimenticare di quando, a gioco iniziato da pochissimi minuti, l’attrice e comica ha tentato di “stuzzicare” il simpaticissimo Frank Matano con dei baffi finti. Oppure, di quando, insieme a Pintus, ha recitato una famosa scena di un film. Insomma, il suo percorso all’interno del comedy è stato davvero memorabile. Come lo è, tra l’altro, anche la sua carriera. A proposito di questo, sapete com’era Katia da giovanissima? Pochissime ore fa, è spuntato uno scatto inedito. Diamoci uno sguardo.

Leggi anche –> Katia Follesa ha avuto il Covid: ‘Non ho mai detto niente’, l’inaspettata confessione

Katia Follesa da giovanissima, lo scatto di vent’anni fa: com’è cambiata

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Katia Follesa non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, attraverso un post del passato caricato sulla sua pagina Instagram, l’attrice e comica ha pubblicato una foto di sé da giovanissima. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: com’è cambiata in tutti questi anni? Sappiamo benissimo che, nel corso della sua incredibile carriera, la Follesa si è contraddistinta, oltre che per la sua bravura, anche per la sua immensa bellezza. Siete curiosi, però, di vedere com’è cambiata nel corso del tempo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Follesa (@katioska76)

“Venti anni dopo”, scrive Katia Follesa a corredo di questo scatto che ci permette di fare un confronto tra la Katia giovanissima e quella di adesso.

Beh, una cosa c’è da ammetterla: nonostante siano passati vent’anni da questa foto, come sottolineato dalla diretta interessata, sembrerebbe che il tempo non sia affatto cambiato per lei. Splendida era ai suoi esordi e splendida è ancora adesso. Siete d’accordo?