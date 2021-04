La Compagnia del Cigno 2: trama, cast, curiosità e quante puntate andranno in onda della serie tv di Rai Uno.

Tutto pronto per la seconda stagione de La compagnia del cigno. Il secondo capitolo della seguitissima serie di Rai Uno partirà proprio questa sera, domenica 11 aprile 2021, a partire dalle ore 21 e 20. Una seconda stagione ricca di colpi di scena, che continuerà la narrazione delle vicende dei sette musicisti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, guidati dal Maestro Luca Marioni, interpretato da Alessio Boni. Scopriamo i dettagli della nuova stagione, dalla trama alle importanti guest star che appariranno nella fiction diretta da Ivan Cotroneo.

La Compagnia del Cigno 2: tutto sulla seconda stagione della serie con Alessio Boni

Ci siamo! La compagnia del cigno 2 partirà stasera su Rai Uno, con la prima attesissima puntata. Sarà la prima di sei puntate, ognuna suddivisa in due episodi: gli episodi della seconda stagione, quindi, sono in totale dodici. Episodi tutti da vivere: la storia ripartirà due anni dopo la nascita della Compagnia, nel momento in cui i ragazzi devono affrontarà l’esame di maturità. Nella seconda stagione, ci saranno tantissime guest star davvero incredibili: tra queste Ornella Vanoni, Mika, Francesco Gabbani e Malika Ayane. La novità più importante nella trama di questa seconda stagione sarà l’arrivo di Teoman Kayà, un nuovo maestro, interpretato da Maehmet Gunsur. Il nuovo arrivo sconvolgerà l’equilibrio dei sette musicisti, che si ritroveranno uno contro l’altro.

Nel cast ci sono, tra gli altri, Anna Valle, che interpreta Irene Valeri, Leonardo Mazzarotto, Fotinì Peluso, Emanuele Misuraca, Hildegard De Stefano, Ario Nikolaus, Chiara Pia Aurora, Francesco Tozzi, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Claudia Potenza.

Ci saranno le repliche de La compagnia del Cigno 2?

Insomma una puntata tutta da seguire. Come? Questa sera, domenica 11 aprile, sarà in diretta su Rai Uno alle ore 21 e 20, ma anche su Raiplay.it è possibile seguirla in streaming. Se questa sera non potrete seguire la diretta, il primo episodio della serie sarà disponibile sulla piattaforma e potrete vederlo in qualsiasi momento. Che dire, buona visione!