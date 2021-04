Lorella Boccia è pronta a ritornare sul piccolo schermo con un nuovo programma, l’indiscrezione è clamorosa: scopriamo i dettagli.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando proprio di Lorella Boccia. Entrata a far parte del mondo dello spettacolo dopo la sua partecipazione ad Amici, la bellissima ballerina napoletana ha letteralmente cavalcato l’onda del successo in un vero e proprio batter baleno. E, badate bene, non soltanto ha sfondato proprio come danzatrice ed è entrata a far parte di diverse trasmissione televisive, ma si è fatta anche apprezzare come conduttrice. L’abbiamo vista, ad esempio, insieme a Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro, come conduttrice delle striscia quotidiana di Amici. Oppure, come colonna portante di “Rivelo”, programma in onda su Real Time. Da quanto si apprende da “TV Blog”, però, sembrerebbe che le sorprese non siano affatto terminate qui. Si legge, infatti, che sembrerebbe che sia in arrivo un nuovo programma per la bellissima Lorella Boccia. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Lorella Boccia, nuovo programma in arrivo: che fantastica notizia!

Dopo la fantastica novità su Clio Zammatteo, Tv Blog ha lanciato un’altra clamorosa indiscrezione. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che sia in arrivo un nuovo programma per la bellissima Lorella Boccia. Dopo l’incredibile successo di “Rivelo”, programma in onda il Venerdì sera su Real Time, sembrerebbe che l’ex ballerina di Amici sia pronta a fare il suo ritorno sul piccolo schermo con un nuovo progetto televisivo. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Le informazioni, a quanto pare, sono davvero pochissime. Stando a quanto si legge, però, sembrerebbe che alla bellissima napoletana sia stato affidata un programma in secondo serata. Intitolato “Venus Club”, sembrerebbe che lo show sarà uno show del tutto al femminile. E che andrà in onda, soprattutto, su Italia Uno. Cos’altro sapere più? Al momento, purtroppo, sono soltanto queste le informazioni che abbiamo a disposizione. Ma, diciamoci la verità, bastano per farci comprendere la straordinarietà e l’unicità del programma.

Noi non vediamo l’ora di rivedere Lorella Boccia sul piccolo schermo. Voi?