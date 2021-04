Ogni sera incanta i telespettatori di Avanti un altro con la sua sfolgorante bellezza, ma dove abbiamo già visto la “Dottoressa” Maria Mazza?

Andrà in onda questa sera su Canale 5 la prima puntata di “Avanti un altro pure di sera”, lo speciale per festeggiare i 10 anni della trasmissione. Saranno due le squadre a contendersi la vittoria: vedremmo sfidarsi i protagonisti dell’ultima edizione del GF Vip e gli Opinionisti. La cifra vinta andrà in beneficenza al CE.R.S., una Onlus dedita ai bambini con gravi disabilità. Immancabili i personaggi del Minimondo che, insieme a Paolo Bonolis e Luca Laurenti, sono l’anima del quiz show. Una di questi è la bellissima showgirl Maria Mazza, soprannominata la “Dottoressa”. Nella sua carriera, questa splendida quarantacinquenne ha fatto parte di moltissimi programmi televisivi. Ripercorriamoli ad uno ad uno!

Maria Mazza, la sua carriera dall’inizio ad oggi: la “Dottoressa” ha partecipato a numerosi programmi

Maria Mazza ha esordito in tv partecipando all’edizione del 1996 di Miss Italia, dove arrivò terza in classifica conquistando il titolo di Miss Eleganza. Per lei si apre la strada della moda e nel frattempo inizia a studiare recitazione a Milano. Il primo ruolo le viene affidato nella mini-serie “Anni ’50”. Parteciperà poi al varietà di Rai 2, “Scirocco”. E poi, la ricordate ospite a “Quelli che il calcio” e come ballerina di “Domenica In“ prima degli anni Duemila? Ma non è finita qui! Nel suo curriculum anche il cinema: nel 2001 è nel cast del film “Stregati dalla Luna” e nel 2002 in “Un amore perfetto“. Prima di diventare a famosa “Dottoressa” di Avanti un altro che tutti conosciamo, Maria Mazza ha lavorato al fianco di grandi personaggi come Carlo Conti, nel programma “I Raccomandati” nel 2003 e Alessandro Siani nel film “Ti lascio perché ti amo troppo“ del 2006.

Programmi e film molto famosi nel percorso professionale della bellissima Maria Mazza, che ritroveremo anche stasera ad “Avanti un altro pure di sera”. Non perdetevi la puntata, ci sarà da divertirsi!