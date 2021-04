Pupo è un famosissimo cantante ed apprezzatissimo opinionista, ma ricordate quale programma di cucina ha condotto? Impossibile dimenticarlo!

Recentemente, l’abbiamo apprezzato per il suo ruolo di opinionista per la quarta e quinta edizione del Grande Fratello Vip. Diciamoci la verità, però: Pupo decanta di una carriera musicale davvero fantastica. Iniziati a muovere i primi passi come cantante davvero da giovanissimo, il buon Enzo Ghinazzi ha cavalcato l’onda del successo sin dal primo momento. Tanto è vero che, ancora adesso, alcuni suoi singoli continuano ad essere amati, apprezzati e cantanti da milioni e milioni di italiani. Sapete che, però, nella sua carriera non c’è soltanto la musica? Avete letto proprio bene: oltre al suo incredibile successo da cantante e, in questi ultimi anni, da opinionista, il simpaticissimo Pupo è stato al timone anche di un programma televisivo di cucina. Ricordate quale? Se la risposta dovesse essere negativa, non allarmatevi: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Siete pronti? Scopriamo tutti i dettagli.

Pupo ha condotto un programma televisivo di cucina, ricordate quale?

Se dovessimo stilare una classifica degli artisti più incredibile e sorprendenti della musica italiana, bisogna ammetterlo, Pupo occuperebbe senza alcun dubbio uno dei primi posti. Voce indiscussa di numerosi singoli di successo, il simpaticissimo Enzo Ghinazzi decanta di un seguito davvero clamoroso. Sapete che, però, nel suo curriculum, il cantante vanta anche la conduzione di un programma televisivo di cucina?. Insomma, è proprio il caso di dirlo: il divertentissimo Pupo è, senza alcun dubbio, un artista eclettico a tutti gli effetti. Che sia cantante, opinionista o conduttore, il buon Ghinazzi riesce ampiamente a cavarsela egregiamente in tutto quello che fa. Ma a questo punto, però, la domanda sorge spontanea: di quale programma di cucina ha preso le redini? Ecco. Se vi dicessimo che è stato al timone di uno show che portava proprio il suo nome, ci credereste? Fareste bene a farlo, perché stiamo parlando proprio di questo: Pupi & Fornelli. Correva esattamente l’anno 2019 quando, in compagnia di Cristiano Tomei nelle vesti di giudice, il simpaticissimo Ghinazzi era al timone di questo cooking show.

Lo ricordavate?