Paola Di Benedetto sbotta sui social: “Vergognatevi voi, siete dei frustati”, cos’è successo all’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Modella e showgirl, Paola Di Benedetto, ci ha conquistato al Grande Fratello Vip, esattamente nel 2020, quando alla quarta edizione del reality, è riuscita ad arrivare fino alla fine del programma, ottenendo la vittoria contro Paolo Ciavarro. Ma prima ancora, l’abbiamo ammirata nel ruolo di Madre Natura, scendere le scale a Ciao Darwin. Paola è di una bellezza elegante e particolare, amata, apprezzata e tanto seguita sui social, è avvezza a condividere momenti con i suoi follower. Purtroppo, è stata protagonista di un brutto episodio, infatti, dopo aver ricevuto parole inopportune da alcuni utenti, ha voluto esprimere chiaramente la sua posizione.

Paola Di Benedetto non ci sta: “Siete dei frustati”, cos’è successo alla showgirl

La vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello, Paola Di Benedetto, ha voluto esprimere quanto successo sui social, tramite il suo profilo instagram, dopo aver ricevuto delle parole inopportune da alcuni utenti. Come riportato dalla modella, sotto una sua foto di quando aveva appena 16 anni, sono arrivati molti commenti che hanno lasciato Paola perplessa, e soprattutto arrabbiata. “Vergognatevi voi (la maggior parte donne), che continuate ad insultare persone a caso solamente per sentirvi meno frustati e realizzati. Vergogna a tutti coloro che usano questa piattaforma social per screditare, insultare gli altri, senza senso. La verità è una, siete dei frustati. E la soluzione non è offendere me sotto una foto in cui avevo 16 anni…”, ha scritto in una storia la Di Benedetto.

Paola ha così voluto manifestare tramite il suo profilo instagram quanto accaduto, dopo aver ricevuto commenti inappropriati e senza senso sotto uno scatto di quando era ancora una ragazza. Un episodio che l’ha vista protagonista, ma che come è noto, colpisce tantissime persone, che devono affrontare simili giudizi.