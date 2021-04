Akash Kumar ha reso pubblica il chiarimento avuto con Iva Zanicchi, l’opinionista de l’Isola dei Famosi. E’ successo a poche ore della diretta.

Questa sera di lunedì 12 aprile torna su Canale 5, in diretta, l’incantevole Ilary Blasi al timone del suo Isola dei Famosi. Quest’anno gli opinionisti del programma sono tre: parliamo di Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Questa sera è pronto a partecipare come ospite in studio Akash Kumar: il seguito la sua eliminazione, dopo un confronto infuocato con i presenti in studio, l’ex naufrago ha deciso di abbandonare definitivamente l’Isola, senza provare a restare in gioco su Paraside Island. A poche ore dalla diretta, Akash ha provato a tendere la mano verso una delle opinioniste, Iva Zanicchi. Ha pubblicato su Instagram le parole che si è scambiato con la cantante.

Leggi anche Akash abbandona definitivamente Isola dei Famosi, Ilary Blasi sbotta: è successo in diretta

Isola dei Famosi, Akash Kumar si scusa con Iva Zanicchi: succede a poche ore dalla diretta

Akash Kumar, a poche ore dalla diretta de L’Isola dei Famosi, ha pubblicato nelle sue Instagram story le parole che si è scambiato con Iva Zanicchi.

“Ciao Iva, le mie parole sono state fraintese, non volevo mancarti di rispetto. Ero nervoso e ho risposto in modo impulsivo e ammetto che quando parlo non si capisce nulla perché non scandisco le parole. Il mio concetto era che lei non mi conosce perché apparteniamo a due mondi diversi, io sono un modello e lei una grande cantante. Il mio riferimento non era all’età, era per dire che non mi può conoscere avendo solo 29 anni. Inoltre non sono un personaggio televisivo, non ho una carriera televisiva” è stato il messaggio dell’ex naufrago per l’opinionista. Immediata è stata la risposta di Iva Zanicchi la quale ha tranquillizzato il giovane: “Non ti preoccupare, non è successo assolutamente nulla. Ci vediamo prossimamente in studio, tu mi sei molto simpatico”.