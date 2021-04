Alessia Marcuzzi annuncia che non sarà in studio domani sera a Le Iene: suo marito è positivo al Covid, lei fortunatamente negativa.

Alessia Marcuzzi, popolare conduttrice al timone del programma di Italia 1 Le Iene al fianco di Nicola Savino, anche in questa stagione riscuote successo come padrona di casa. Simpatica, solare e coinvolgente, si riconferma ancora una volta tra le presentatrici più adatte ad una trasmissione che tratta temi spesso abbastanza ‘crudi’. Questo perché con la sua dolcezza e la sua aria rassicurante, Alessia riesce a smorzare la tensione di alcuni servizi. Purtroppo, è giunta in queste ore la notizia che domani la Marcuzzi non sarà in studio con Savino a condurre. E’ lei stessa ad annunciarlo con un post su Facebook.

Alessia Marcuzzi, il marito risultato positivo al Covid: tampone negativo per lei

Arriva proprio dopo le varie notizie di positività al virus di tanti personaggi noti di questi giorni anche l’annuncio di Alessia: suo marito è risultato positivo al tampone molecolare la settimana scorsa anche se fortunatamente sta bene. Si trova naturalmente in isolamento. Nel post la famosa conduttrice spiega di essere risultata negativa a due tamponi molecolari. Per precauzione, ovviamente, la Marcuzzi ha deciso di restare a casa mentre attende ulteriori verifiche. “Con molto dispiacere, a tutela delle persone che mi stanno accanto, e per rispetto della prassi, domani non potrò essere presente a Le Iene”, scrive. Un periodo davvero drammatico, in cui non si contano i contagi: recenti le notizie di Daniele De Rossi e della moglie di Simone Inzaghi ricoverati allo Spallanzani

Facciamo ovviamente il nostro più sentito in bocca al lupo al marito di Alessia Marcuzzi augurandogli una pronta guarigione.