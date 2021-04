Amici 20, la concorrente scoppia in lacrime: “Sono stanca!”, cos’è successo nella puntata di oggi del daytime.

La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi è entrata ormai nel vivo. Come sempre, anche quest’anno la fase finale del talent si svolge nelle puntate in prima serata, nello specifico di sabato sera. Nel corso dell’ultima puntata abbiamo assistito ad una sola eliminazione: a lasciare il programma è stata Enula, che ha perso al ballottaggio finale contro Tancredi. Chi sarà eliminato sabato prossimo? Staremo a vedere. Quel che è certo è che anche nella prossima puntata vedremo tante sfide super avvincenti. E non mancheranno i guanti di sfida. Il primo è stato lanciato proprio dalla maestra Alessandra Celentano: Serena, ballerina della sua squadra, si sfiderà con Martina sul charleston, con una coreografia che racchiude più stili di danza. Martina non reagisce affatto bene all’ennesimo guanto di sfida ricevuto e scoppia in un pianto liberatorio. Ecco le sue parole.

Amici 20, la concorrente scoppia in lacrime: la reazione di Martina al guanto di sfida

Se inizialmente Martina sembra reagire piuttosto bene al guanto di sfida lanciato dalla Celentano (rifiutando anche alla possibilità di cambiare i passi di danza classica più difficili, dopo un po’ la ballerina ha un vero e proprio crollo. L’allieva, chiacchierando in saletta con i compagni, si sfoga e non riesce a trattenere le lacrime, sottolineando come la maestra Celentano continui a paragonarla ai professionisti. A far male alla ballerina è anche il fatto che in molti la pensano come la Celentano: “Tutti supportano quello che dice lei”, ripete Martina tra le lacrime. “A me questa roba butta giù perché dico, alla fin fine ha ragione, capito? Continua a ripetere che non eccello manco nel mio e ci penso e mi dico che alla fine ha ragione!”, aggiunge la ballerina, che viene però consolata dai compagni, che sottolineano come non sia vero.

“Sono stanca, è cinque mesi che ripete sempre la stessa cosa, ci credono tutti, anche il pubblico…”, aggiunge Martina. I compagni spingono l’amica a concentrarsi su chi non la pensa come la Celentano, come la maestra Cuccarini, che la supporta dall’inizio del suo percorso. Insomma, una reazione piuttosto forte quella di Martina al nuovo guanto di sfida: deciderà di accettarlo o rifiuterà? Non ci resta che attendere le prossime puntate!