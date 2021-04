Anticipazioni della puntata de L’Isola dei Famosi del 12 Aprile: nuove nomination, l’eliminato tra Andrea e Drusilla e molto altro ancora.

Dopo il “clamoroso” stop di Giovedì 8 Aprile, L’Isola dei Famosi è pronta a ritornare in onda proprio oggi, Lunedì 12 Aprile. Ecco, ma cosa succederà in diretta? Se, nel corso della puntata precedente, abbiamo assistito all’ingresso di Isolde Kostner e Beatrice Marchetti e all’eliminazione inaspettata di Elisa Isoardi, cosa accadrà stasera? Siete proprio curiosi di saper le anticipazioni? Al momento, non ci sono notizie ufficiale dal programma, ve lo anticipiamo. Fatto sta che, senza alcun dubbio, nel corso di questa nuova diretta si toccheranno degli argomenti che, in questa lunghissima settimana, sono stati più che caldi in Honduras. Si parlerà, ovviamente, delle nuove nomination; dell’eliminato di questa sera e, perché no, anche di tutti gli scontri che hanno animato i naufraghi. Scopriamo tutto nel minimo dettaglio.

L’Isola dei Famosi, anticipazioni della puntata di Lunedì 12 Aprile: cosa accadrà?

Cosa succederà, quindi, nella puntata de L’Isola dei Famosi di Lunedì 12 Aprile? Siete proprio curiosi di conoscere le sue anticipazioni? Benissimo: scopriamole insieme! Procediamo, però, per gradi! In nomination, attualmente, ci sono: Andrea Cerioli, reduce dalla vittoria con Elisa Isoardi, e Drusilla Gucci. Chi dovrà abbandonare la Palapa? E, soprattutto, l’eliminato accetterà di restare in gioco a Playa Esperenza? Infine, chi saranno i nominati di questa settimana? E il leader? A queste domande, ovviamente, non possiamo ancora rispondervi, ma possiamo farlo soltanto “in corso d’opera”. Cosa accadrà più, però? Senza alcun dubbio, in puntata, si affronterà il “distacco” che si è creato tra i naufraghi. Ed, in particolare, tra Brando Giorgi e la parte restante del gruppo. Sappiamo benissimo che l’attore romano, dopo le ultime incomprensioni con gli altri naufraghi, ha deciso di isolarsi. Ma riusciranno mai a trovare un punto di accordo le due “fazioni”? Chi lo sa! Magari, la puntata di questa sera sarà l’occasione buona? Staremo a vedere! Infine, assisteremo tra pochissime ore all’ingresso dei quattro nuovi naufraghi? Ce lo auguriamo!

Insomma, da come si può chiaramente comprendere: se così fosse, sembrerebbe proprio che la puntata de L’Isola dei Famosi di Lunedì 12 Aprile sia davvero imperdibile. La seguirete? Noi saremo sempre qui a commentarla insieme a voi!