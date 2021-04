Dopo la rottura di qualche giorno fa, Arisa ed Andrea Di Carlo sono ritornati insieme: adesso non ci sono proprio più dubbi.

Sembrerebbe proprio che sia ritornato il sereno tra Arisa ed Andrea Di Carlo. Proprio qualche giorno fa, il giovane manager ha condiviso una foto in compagnia della professoressa di Amici. Annunciando, così, di essere ritornati insieme. Ecco, ma cos’è successo esattamente? I due si erano lasciati? Assolutamente si! Procediamo, però, con ordine. Alcune settimane fa, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, la bellissima cantante è stata ospite nel salotto televisivo di Mara Venier. Ed, in lacrime, aveva parlato della sua storia d’amore con il bel Di Carlo. Qualche giorno dopo, però, è arrivata la notizia della loro rottura. Cosa sarà successo? Al momento, non lo sappiamo. Quello che, però, conta sapere è che, dopo qualche giorno dalla fine della loro storia, i due sembrerebbero essere riappacificati. E questa foto sembrerebbe confermarcelo. Diamoci uno sguardo più da vicino.

Andrea Di Carlo ed Arisa sono ritornati insieme: lo scatto di coppia!

Era inizio Marzo scorso quando Arisa, nel corso di una sua intervista a “Il Corriere della Sera”, ha annunciato la sua rottura con Andrea Di Carlo. “Penso che nell’amore occorra saper aspettare. Io ho impegni importanti. Quando ti metti con una cantante devi sapere che ci sono impegni da rispettare”, ha detto la cantante in merito. “Non sono nata per fare quello che voleva lui, per dedicarmi a lui totalmente”, ha continuato a dire. Insomma, parole che sancivano definitivamente la rottura con il manager. Adesso, però, sembrerebbe che i due abbiano trovato un punto di accordo. E questa ultima fotografia condivisa dal buon Di Carlo sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe darcene conferma. Con una foto che li ritrae insieme mentre sono intenti a scambiarsi un dolce bacio, Andrea ha ufficializzato di essere ritornato insieme alla splendida Arisa.

“Non so cosa ne sarà di noi, ma al momento siamo noi”, ha scritto Andre Di Carlo a corredo di questo scatto. Tantissimi auguri, cari ragazzi!