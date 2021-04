Piccolo incidente per Patrizia de Blanck prima di entrare in onda ad Avanti un altro: l’ha raccontato a Paolo Bonolis ed al pubblico di Canale 5.

Domenica 11 aprile Paolo Bonolis ha inaugurato la prima serata di Avanti un altro! Pure di sera con gli ex protagonisti del Grande Fratello VIP 5. Il conduttore di Canale 5 ha deciso di festeggiare il decennale del programma tornando in prima serata con lo show ricco di quiz e divertimento! Ieri sera, domenica 11 aprile, si sono sfidati alcuni ex protagonisti del reality show e gli opinionisti: abbiamo visto in studio Matilde Brandi, Patrizia De Blanck, Mario Ermito, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Giacomo Urtis. In gioco come opinionisti invece Alessandro Cecchi Paone, Giovanni Ciacci, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Cristiano Malgioglio, Alba Parietti. Gag, siparietti e tante risate non potevano mancare: in particolare con Malgioglio e la Contessa De Black i telespettatori si sono divertiti davvero tanto! L’ex concorrente del GF VIP è stata al centro di un momento comico della puntata: un inconveniente l’ha costretta a registrare la puntata senza un dente! Ecco le sue parole.

Avanti Un Altro, piccolo incidente per Patrizia De Blanck: “Mi è saltato un dente”

Ieri, domenica 11 aprile 2021, è andata in onda la puntata di Avanti un altro! Pure di sera. Lo show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha visto come protagonisti gli ex concorrenti del Grande Fratello VIP ed alcuni opinionisti televisivi. Tra i concorrenti anche Patrizia de Blanck la quale si è resa protagonista di un siparietto divertente. Durante la puntata, la Contessa ha mostrato a tutti di non avere un dente: un inconveniente l’ha costretta ad andare in onda così. “Addentando un biscotto oggi mi è saltato un dente. Era un dente vero” ha raccontato la donna.

the best of Malgy e la ConDessa ad #avantiunaltro pic.twitter.com/p9u35ThrQD — melilla campeã (@thefreddo2) April 11, 2021

La Contessa non si è mostrata in imbarazzo, anzi. Ha approfittato del momento per mostrare a tutti cosa le fosse capitato.

