Belen Rodriguez è alle Maldive insieme alla sua dolce metà, Antonino Spinalbese. Conoscete il prezzo di una notte nel resort in cui soggiorna la coppia?

Belen Rodriguez ha deciso di concedersi qualche giorno di relax in compagnia della sua dolce metà. La showgirl argentina è in dolce attesa: aspetta una bambina dal suo compagno, Antonino Spinalbese. Il loro è stato un amore a prima vista: si sono conosciuti nell’estate 2020 e tra loro è scoppiato subito un feeling particolare. Intorno a giugno 2021 nascerà la piccola Luna Marie, una sorellina per Santiago, nato dall’amore tra Belen ed il suo ex marito, Stefano De Martino. La showgirl si trova ora alle Maldive, in un resort da sogno. Sull’isola di Maagau, a 40 minuti dalla capitale Malè, c’è un resort davvero incantevole: è qui che si trovano ora Belen ed Antonino. Ma conoscete i dettagli ed i costi di questo posto da sogno? Vi sveliamo tutto!

Belen Rodriguez alle Maldive, sapete quanto costa il resort in cui soggiorna?

Belen Rodriguez si trova in vacanza con la sua dolce metà, Antonino Spinalbese, alle Maldive. La coppia ha deciso di concedersi qualche giorno di relax in un posto incantevole. Baglioni Resort Maldives è il luogo dove si è taggata su Instagram la showgirl argentina. I più curiosi sono andati subito ad informarsi sulle bellezze del posto: siamo qui per togliervi ogni dubbio.

Il Baglioni Resort Maldives è stato premiato due volte al World Luxury Hotel Awards 2020, si legge sul sito ufficiale. Il resort a 5 stelle offre comfort per un soggiorno da sogno: tra sport, relax, cucina e paesaggi, regala ai suoi ospiti una vacanza indimenticabile. Ma quanto costa soggiornare in questo luogo dei sogni?

Attraverso il sito ufficiale della struttura, scopriamo che la sistemazione scelta da Belen ed Antonino dovrebbe essere la Pool Suite Beach Villa. Il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 900 euro a notte. Insomma, un soggiorno di lusso per un relax indimenticabile.

Ecco alcuni scatti della coppia nel resort, pubblicati da Belen su Instagram: