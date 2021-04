La Fuggitiva, chi è Daniela Morozzi, attrice che veste il personaggio di Suor Donata: ricordate dove l’abbiamo vista?

Questa sera, lunedì 12 aprile, andrà in onda una nuova puntata della fiction che sta appassionando i telespettatori, La Fuggitiva. Protagonista della serie Vittoria Puccini, che veste i panni di Arianna. Una storia travagliata, che vede la donna andare alla ricerca della verità dopo che suo marito è stato ucciso, e lei è accusata di tale omicidio. Nel cast importanti attori, tutti davvero eccezionali e conosciutissimi. Tra di loro, citiamo Daniela Morozzi, attrice che nella fiction interpreta Suor Donata: ricordate dove, in passato, l’abbiamo vista?

Chi è Daniela Morozzi, Suor Donata ne ‘La Fuggitiva’: l’abbiamo vista in una famosa serie tv

Nel cast de La Fuggitiva, anche lei, Daniela Morozzi, che interpreta il personaggio di Suor Donata, un piccolo ruolo, come lei stessa ha affermato, ma di grande importanza; Suor Donata gestisce una casa famiglia, dove la protagonista è stata da piccina, e le loro storie si intrecciano in una trama davvero avvincente. Daniela Morozzi è un’attrice italiana che, in questi anni, abbiamo già visto. Impossibile dimenticare un suo ruolo, che l’ha vista vestire i panni di Vittoria Guerra, personaggio che le ha dato una grande fama e l’ha resa notissima al pubblico. Ricordate in quale fiction ha recitato tale parte? L’attrice ha fatto parte del cast di Distretto di Polizia, dove dal 2000 al 2010 ci ha conquistati con questo scoppiettante ruolo.

Talentuosa, bella ed esilarante, non possiamo non ricordare la sua presenza nella serie televisiva che l’ha resa tanto nota. Ovviamente, la sua carriera è pienissima, dato che ha iniziato a recitare nel mondo del cinema nel 1996, nel film Ritorno a casa Gori, ed in seguito, sono seguiti numerose altre pellicole. Ed ora, la bella Morozzi è nel cast de La Fuggitiva, fiction di Rai1, che sta appassionando i telespettatori.

Questa sera, lunedì 12 aprile, andrà in onda con una nuova puntata, sicuramente i colpi di scena non mancheranno!