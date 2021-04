Barbara D’Urso commenta i risultati raggiunti da Domenica Live andato in onda ieri, domenica 11 aprile: ecco le parole della famosa conduttrice televisiva.

Anche ieri, domenica 11 aprile, è andato in onda l’appuntamento con Domenica Live, lo show condotto da Barbara D’Urso. Come di consueto, a partire dalle ore 14.40, va in scena la nota conduttrice televisiva che affronta temi caldi d’attualità, di politica, di economia e di gossip! Il pomeriggio televisivo domenicale di Canale 5 si è allungato: non andando più in onda con Live Non E’ La D’Urso, Domenica Live termina alle ore 18.45. Pochissimi minuti fa di questa mattina di lunedì 12 aprile, la conduttrice ha aggiornato i suoi canali social per ringraziare i suoi telespettatori: ha rivelato inoltre un particolare retroscena che non tutti conoscevano! Ecco le parole sui social.

Domenica Live, Barbara D’Urso: “Motivo di grande orgoglio per noi”, spunta un retroscena

Barbara D’Urso ha dato il buongiorno ai suoi milioni di fan che la seguono quotidianamente in tv, sui social. Proprio su Instagram ha pubblicato un post in cui non solo ringrazia i telespettatori televisivi che ieri l’hanno seguita in onda su Canale 5 ma ha svelato anche un retroscena. “Grazie per l’amore con cui ci state seguendo nel ritorno della versione allungata di Domenica Live! Ieri picchi del 15% di share con 2 milioni 700 mila spettatori” scrive Barbara D’Urso su Instagram.

La conduttrice spiega inoltre che ieri, durante Domenica Live, c’erano quaranta minuti totali di pubblicità: “Pensate che ieri dentro Domenica Live c’erano QUARANTA minuti totali di pubblicità (uno spazio pubblicitario in più rispetto alla settimana scorsa) motivo di grande orgoglio per noi!“.

I telespettatori di Canale 5, nonostante l’aumento della pubblicità, sono rimasti sintonizzati sul canale per seguire il programma condotto da Barbara D’Urso.