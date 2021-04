Elettra Lamborghini questa sera, all’Isola dei Famosi, è davvero incantevole: indossa un abito con un scollo a cuore, conoscete il brand ed il prezzo del look?

E’ iniziata una nuova puntata, questa sera di lunedì 12 aprile, de l’Isola dei Famosi. Il reality più amato dagli italiani è cominciato da poche settimane e trattiene incollati alla tv milioni di italiani. Questa sera la prima puntata della settimana ha visto già qualche sorpresa e colpo di scena: uno di questi riguarda sicuramente il confronto tanto atteso avvenuto tra Awed e Vera Gemma! Gli opinionisti inoltre sono pronti, a quanto pare, ad incontrare dal vivo Akash Kumar. Chi sta seguendo la puntata in diretta, non ha potuto fare a meno di notare l’incantevole Elettra Lamborghini che questa sera è super elegante. Ha scelto un abito lungo a tubino a quadri: conoscete il brand ed il valore di quell’abito? Vi sveliamo tutto.

Isola dei Famosi, il look di Elettra Lamborghini conquista tutti: conoscete il prezzo di quell’abito?

L’opinionista de l’Isola dei Famosi questa sera è seduta sulla sua sedia. Elettra Lamborghini si è fatta, come sempre, notare dal primo momento per la sua bellezza. Le sue forme fanno girare la testa a chiunque: questa sera le ha messe in risalto con un look incantevole. Elettra stasera, lunedì 12 aprile, indossa un abito con un scollo a cuore e decorato all-over con un motivo a quadretti bianco e nero. Conoscete il prezzo del vestito? Dovrebbe costare intorno ai 1900 euro! Elettra ha scelto un paio di sandali con il tacco per completare il look: con i capelli raccolti ed un trucco semplice la Lamborghini questa sera è davvero incantevole!

