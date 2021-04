Flavio Briatore festeggia il suo 71° compleanno con Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan: gli auguri della showgirl all’ex marito.

Giornata di festa per Elisabetta Gregoraci e suo figlio Nathan: il protagonista è lui, Flavio Briatore, con cui la showgirl conserva un ottimo rapporto nonostante la fine del matrimonio. Come dichiarato più volte dall’ex gieffina, i due hanno sempre cercato di mantenere il loro bel legame per la serenità del figlio e da quello che si vede, ci sono riusciti alla grande. Un bellissimo esempio per il piccolo Nathan, che può vedere i genitori uniti a prescindere dal fatto che non siano più una coppia. Oggi Flavio Briatore festeggia i suoi 71 anni ed Elisabetta gli ha dedicato un affettuoso pensiero di cui ha reso partecipi i follower.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Elisabetta Gregoraci, gli auguri a Flavio Briatore: le immagini social

La Gregoraci, che ama condividere la sua quotidianità con i tantissimi affezionati follower, ha postato delle storie su Instagram in cui si mostra in compagni del figlio e dell’ex marito. I tre hanno celebrato quindi l’importante ricorrenza riuniti, con tanto di torta e candelina. Visibilmente contento l’imprenditore piemontese che nei momenti importanti cerca di non essere mai lontano dai suoi affetti. Una coppia che sa rispettarsi e volersi bene anche se non è più tale, in nome del grande amore vissuto in passato. La celebrazione capita proprio all’indomani della puntata di “Avanti un altro pure di sera” in cui abbiamo potuto rivedere in tv Elisabetta, ospite insieme ad alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione del GF Vip. In visibilio le migliaia e migliaia di suoi sostenitori che continuano a seguirla con grande affetto anche ora che il reality è terminato. Inutile sottolineare la bellezza della Gregoraci, particolarmente accentuata ieri sera con un look che la valorizzava al massimo.

Ci uniamo anche noi agli auguri di buon compleanno a Flavio Briatore!