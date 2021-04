Emma Marrone irrefrenabile: la cantante non riesce a contenere la sua gioia, la fantastica notizia è appena arrivata! Che gioia!

È una delle cantanti più amate, Emma Marrone. Entrata nel cuore di tutti gli italiani nel 2009 quando, dopo la formazione della band “Lucky Star”, la cantante salentina ha preso parte alla nona edizione, riuscendo addirittura a vincerlo. E, in un vero e proprio batter baleno, ha cavalcato l’onda del successo. Sono passati esattamente 11 anni dalla sua vittoria, infatti, eppure Emma continua a decantare di un clamore davvero assoluto. Un clamore che, vi assicuriamo, riesce a raggiungere dei livelli incredibili anche sul suo canale social ufficiale. È proprio qui che, pochissime ore fa, la cantante salentina non ha affatto potuto fare a meno di trattenere la sua gioia. E di comunicare al suo pubblico social una notizia davvero fantastica. Siete curiosi di sapere cos’è esattamente successo? O, per meglio dire, volete proprio sapere perché Emma Marrone è così irrefrenabile? Scopriamolo insieme!

Emma Marrone irrefrenabile, che sorpresa incredibile: l’annuncio appena arrivato

Un vero e proprio splendido annuncio a sorpresa, quello che, pochissime ore fa, Emma Marrone non ha affatto potuto fare a meno di dare ai suoi sostenitori. Sempre attiva sul suo canale social ufficiale e, soprattutto, solita a condividere ogni cosa con i suoi sostenitori, l’ex vincitrice di Amici non ha perso occasione di poter condividere con il suo pubblico un traguardo davvero fantastico. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio! Anche se, vi anticipiamo, stiamo parlando di una notizia davvero fantastica. E che, in un vero e proprio batter baleno, l’ha resa davvero irrefrenabile di condividere la sua gioia. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

“Stupida allegria è disco d’oro”, scrive Emma Marrone a corredo di questa serie di scatti. Ebbene si, avete letto proprio bene: il singolo della cantante, pubblicato nel 2019, è diventato disco d’oro. Un traguardo davvero fantastico, da come si può chiaramente comprendere. E, soprattutto, più che meritato. Siete d’accordo con noi?