A distanza di pochissime ore dalla sua eliminazione da Amici, Enula è ritornata sui social ed ha lanciato un messaggio ai suoi sostenitori.

È proprio Enula la quarta eliminata di Amici. Finita al ballottaggio con Aka7even, immediatamente salvato dai giudici in studio, e Tancredi, la giovanissima cantante della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha avuto la “peggio”. Ed ha dovuto, così, abbandonare la scuola di Maria De Filippi. Una grandissima perdita, c’è da ammetterlo. Ma d’altra parte, si sa, più si va avanti nel gioco e più, purtroppo, ci saranno eliminazioni inaspettate. Quello che, però, importa sapere è che l’uscita di scuola non determina affatto la fine di un percorso, bensì l’inizio di qualcosa di nuovo e straordinario. E le parole che la giovanissima Enula ha detto, pochissime ore fa, attraverso il suo canale social ufficiale, ne sono ampia testimonianza. A distanza di qualche ora dalla messa in onda della sua eliminazione, la cantante ha rotto il silenzio sui social. E, oltre a ringraziare i suoi fan per l’affetto, non ha affatto potuto fare a meno di condividere con loro un annuncio a sorpresa.

Enula dopo Amici, l’annuncio a sorpresa per i fan: “Rimanete connessi”, le sue parole

Risalgono proprio a pochissime ore fa, le Instagram Stories che Enula, dopo la sua eliminazione ad Amici, ha caricato sul suo account social ufficiale. In quest’occasione, come dicevamo precedentemente, la giovanissima cantante non soltanto non ha perso occasione per poter ringraziare tutti i suoi sostenitori per l’affetto dimostratole in questi lunghi mesi, ma non ha affatto potuto fare a meno di svelare loro un annuncio a sorpresa. Procediamo con ordine. “Sono tornata alla vita normale ed è una sensazione strana. Volevo ringraziarvi di cuore perché avete creduto in me ed avete ascoltato la mia musica”, ha iniziato la giovane Enula sui social. Ma non solo. Subito dopo queste parole, la cantante ha continuato a dire: “Mi raccomando, rimanete connessi. Ci saranno tantissime cose nuove che usciranno tra poco”.

Insomma, un vero e proprio annuncio a sorpresa. Ma a cosa si riferisce esattamente? Al momento, non lo sappiamo! Non ci resta che seguire costantemente tutti i suoi ultimi aggiornamenti!