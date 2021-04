L’Isola dei Famosi manda in onda il fuori onda di Fariba Tehrani: la concorrente l’ha combinata grossa, si è sentito chiaramente. Ecco cosa è successo.

Una nuova puntata de l’Isola dei Famosi è in onda questa sera di lunedì 12 aprile. Ilary Blasi è tornata in diretta su Canale 5 con il reality che sta avendo un successo enorme. Tra i naufraghi in Honduras c’è anche Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi che nelle prime settimane di reality ha vissuto su Playa Esperanza. A quanto pare Fariba l’ha combinata grossa: ha svelato ai concorrenti in Palapa l’esistenza di un’altra isola! A svelare ‘lo spoiler’ fatto dalla Tehrani proprio Ilary Blasi: sentite cosa ha detto in diretta la conduttrice!

Isola dei Famosi, il fuori onda di Fariba Tehrani: si è sentito chiaramente

L’Isola dei Famosi non smette mai di regalare sorprese e colpi di scena. Questa sera di lunedì 12 aprile Ilary Blasi ha svelato in diretta che Fariba Tehrani ha ‘spoilerato’ ai concorrenti in Palapa l’esistenza di un’altra isola!

“L’esistenza dell’Isola è un po’ il segreto di Pulcinella. Guardate chi ha avuto la bocca larga” sono state le parole di Ilary Blasi prima di mandare in onda una clip in cui viene mostrata la confidenza fatta dalla mamma di Giulia Salemi ai naufraghi. Al momento, Playa Esperanza, l’isola della quale parla Fariba, è occupata da Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile, le eliminate dal televoto nelle ultime puntate.

La Teherani è a conoscenza di Playa Esperanza perchè prima di raggiungere la Palapa ha vissuto lì con Ubaldo Lanzo. A fare loro compagnia sono poi arrivati i naufraghi eliminati, puntata dopo puntata. A breve però il gruppo si riunirà: torneranno in palapa anche Elisa, Miryea e Vera Gemma: si ritroveranno con i loro ex compagni d’avventura.