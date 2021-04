Francesco Totti ha ricevuto un Tapiro D’Oro da Striscia la Notizia: ecco le parole dell’ex Capitano della Roma ai microfoni del tg satirico.

Questa sera di lunedì 12 aprile, è andata in onda, come di consueto, una nuova puntata del tg satirico, Striscia la Notizia. Tra i vari servizi, abbiamo assistito anche a quello di Valerio Staffelli. Il noto personaggio televisivo italiano ha consegnato il tapiro a Francesco Totti. L’ex capitano della Roma è il protagonista della serie tv targata Sky, Speravo de morì prima: si tratta della storia della sua vita e della sua carriera. In seguito alle critiche di Antonio Cassano sulla serie tv, il tg satirico ha voluto consegnare il tapiro d’Oro anche al protagonista della serie televisiva. Ecco le parole dell’ex calciatore.

Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro per Francesco Totti: la confessione su ‘Speravo de morì prima’

Poco prima della diretta con Ilary Blasi, al timone de l’Isola dei Famosi, abbiamo visto in tv, su Canale 5, anche il marito, Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ha ricevuto un tapiro d’Oro da Valerio Staffelli. L’inviato di Striscia la Notizia ha incontrato Totti per dargli la statuetta ed ovviamente non poteva che fargli qualche domanda in merito alla serie tv, Speravo de morì prima. “Da quello che so io , è tutto reale. Alcune cose sono un po’ romanzate, ma il 90% è tutto vero” spiega Francesco Totti. In seguito alle critiche di Antonio Cassano, l’ex calciatore ha detto la sua: “Da quello che so io, gli assomiglia, come modo di parlare, di gesticolare. Per me ne è uscito bene, lui si è arrabbiato. L’ho sentito al telefono, si è ricreduto. Ha detto ‘Per colpa tua ho avuto il tapiro’“.

Secondo Francesco Totti l’attore che interpreta lui, Castellitto, somiglia più ad un altro calciatore, ovvero Perin. Staffelli ha poi chiesto all’ex Capitano giallorosso una preferenza tra Greta Scarano e la sua Ilary: “Non ce n’è da parlarne. Con tutto il rispetto per Greta, però. Lei è una brava e bella attrice”.

Sulla serie, ha infine concluso: “Sicuramente è una cosa che non avrei immaginato potesse accadere. E’ intrigante come cosa, alcune volte ho capito pure i miei difetti ed i miei pregi”.

