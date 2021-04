Gigi e Ross è un famosissimo duo comico napoletano, voi avete mai visto la moglie di Luigi Esposito? Gli scatti: è bellissima!

Siete pronti ad un Lunedì sera all’insegna del divertimento e delle risate? Oltre ad una nuova puntata de “L’Isola dei Famosi” e de “La Fuggitiva”, su Rai Due, andrà in onda il film “Troppo Napoletano”. In compagnia della bellissima Serena Rossi e del duo comico Gigi e Ross, il film si appresta a tenere compagnia il pubblico italiano con una trama davvero divertente e da togliere il fiato. In attesa, però, di poterlo rivedere, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sui suoi protagonisti? Siete curiosi, in particolare, di conoscere qualche cosa in più su Luigi Esposito del duo comico napoletano Gigi e Ross? Sappiamo benissimo che, in compagnia del suo compagno Rosario, il buon Esposito decanta di una carriera davvero incredibile. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? Avete mai visto, ad esempio, sua moglie? Lei si chiama Naike. E, da come abbiamo potuto vedere dal suo profilo Instagram, è davvero bellissima. Ammiriamola!

Luigi Esposito del duo comico Gigi e Ross, avete mai visto sua moglie? È splendida

La carriera artistica del duo comico Gigi e Ross, diciamoci la verità, è davvero stratosferica. Iniziati a muovere i primi passi nel mondo della radio, i due napoletani si contraddistinguono per la loro simpatia e bravura. Tanto da diventare, in un vero e proprio batter baleno, due comici più ricercati e voluti. Nel corso degli anni, lo sappiamo benissimo, sono stati i protagonisti di diverse esperienze, eppure in ognuna di essa hanno dimostrato le loro potenzialità e caratteristiche. Li abbiamo visti, ad esempio, al timone di “Made in Sud”, “Furore” e tantissimi altri programmi televisivi di successo. Cosa sappiamo, però, della loro vita privata? In particolare, avete mai visto la moglie di Luigi Esposito? Come dicevamo precedentemente, lei si chiama Naike. E, vi assicuriamo, è davvero bellissima. Da quanto si legge dalla sua bio Instagram, sembrerebbe che anche lei non sia affatto sconosciuta al mondo dello spettacolo. La bella Naike, infatti, è una ballerina. E, da quanto si legge, sembrerebbe aver fatto parte anche al corpo di ballo di “Domenica In”, “Sbandati”, “Chiambretti c’è” e tanti altri. Ma non solo. In qualità di coreografa, la Orilio ha curato anche le coreografia di “Troppo Napoletano”.

Questo è un incantevole scatto di coppia, ma vi assicuriamo: il suo profilo è ricco di fotografie superlative. Dateci un’occhiata: Naike è davvero bellissima!