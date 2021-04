Giulia De Lellis, imprevisto dopo le riprese di Love Island: cos’è successo

Piccolo imprevisto per Giulia De Lellis dopo le riprese di “Love Island”: di seguito vi raccontiamo cos’è successo

Giulia De Lellis è una delle modelle e influencer più famose in Italia. La De Lellis è divenuta celebre grazie alla trasmissione Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, dove partecipò in veste di corteggiatrice. La romana scese per corteggiare il tronista Andrea Damante, riuscendo anche a conquistare il suo cuore. I due uscirono insieme dal programma e la loro storia d’amore ha fatto sognare migliaia di italiani. La love story, però, non ha avuto un lieto fine. Dopo una serie di tira e molla, infatti, Giulia e Andrea hanno deciso di lasciarsi definitivamente. Oggi, però, tra i due c’è una bellissima amicizia ed insieme condividono anche un piccolo cagnolino di nome Tommaso. Giulia nel frattempo ha ritrovato l’amore accatto a Carlo Beretta e anche la sua carriera sembra procedere a gonfie vele.

Giulia De Lellis, imprevisto dopo le riprese di Love Island

La De Lellis presto esordirà come conduttrice. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, è stata scelta per condurre la prima edizione della versione italiana di Love Island, reality show importato dall’estero. Il reality show coinvolge un gruppo di concorrenti, denominati isolani, che vivono isolati dal mondo esterno in una villa in Sardegna, costantemente sotto sorveglianza video. Per sopravvivere nella villa gli isolani devono essere accoppiati con un altro isolano. Il primo giorno, gli isolani si accoppiano per la prima volta in base alle prime impressioni, ma per tutta la durata possono scegliere di rimanere nella loro coppia attuale o scambiarsi e cambiare. Qualsiasi isolano che rimane single dopo l’accoppiamento viene eliminato e scaricato dall’isola. Gli isolani possono essere eliminati anche attraverso il televoto.

Giulia in questi giorni è stata impegnata con le riprese di Love Island, ma nelle ultime ore è stata colta da un piccolo imprevisto. La modella e influencer ha infatti raccontato sui social: “Sono partita che non ero in forma. Stare in riva al mare, tutta la giornata, in costume, con un gran freddo, mi ha dato la mazzata finale“. La De Lellis ha avuto bisogno di trascorrere una giornata a letto per riprendere le energie ed ha anche aggiunto: “Ho fatto un altro tampone per sicurezza, ma non è Covid. Ora sto bene“.