Nel corso dell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi, anche Akash Kumar ha fatto il suo ingresso in studio: avete sentito cosa ha detto Ilary?

Ve l’avevamo annunciato in un nostro recentissimo articolo. Ed è stato proprio quello che è accaduto nel corso dell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi: Akash Kumar è ritornato in studio. A distanza di un paio di settimane dal suo abbandono, il modello si è presentato in diretta televisiva nello studio televisivo di Cologno Monzese. Ed ha avuto così l’opportunità di parlare del suo percorso, che seppure breve è stato particolarmente intenso, e di confrontarsi coni diretti interessati. Ecco, ma voi avete sentito cosa ha detto Ilary Blasi appena è entrato il bel Kumar? Appena sceso le scale ed avuta la possibilità di sedersi sulla poltroncina bianca, la bella padrona di casa si è tolta qualche “sassolino dalle scarpe”. E si è lasciata andare ad una vera e propria frecciatina nei confronti di Akash. Avete sentito anche voi cosa ha detto? Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> Isola dei Famosi, Akash Kumar si scusa con Iva Zanicchi: succede a poche ore dalla diretta

Akash ritorna a L’Isola dei Famosi, la reazione di Ilary Blasi: avete sentito le sue parole?

Era il momento che più aspettavamo e, finalmente, è arrivato: Akash è ritornato nello studio televisivo de L’Isola dei Famosi. Avete sentito anche voi, però, le parole di Ilary Blasi appena il modello si è seduto in compagnia di tutti i presenti in studio? Dopo avergli dato il benvenuto, infatti, la padrona di casa non ha affatto potuto fare a meno di togliersi qualche piccolo sassolino dalle scarpe. E rispondere ad alcune dichiarazioni che il bel modello, dopo il suo abbandono dell’isola, aveva fatto. “Ciao Akash, benvenuto. Io sono Ilary Blasi, perché so che non mi conoscevi tanto. Quindi, mi ripresento: molto piacere”, ha iniziato a dire la conduttrice romana all’ex naufrago. Insomma, delle parole davvero inaspettate. E che, soprattutto, richiamano le dichiarazioni precedenti del modello.

Una volta arrivato in studio, ovviamente, non è assolutamente mancato il confronto con Tommaso Zorzi. “Ti assicuro che una settimana a L’Isola dei Famosi sono sei mesi al Grande Fratello Vip”, ha detto il modello all’opinionista. Secondo voi, i due riusciranno mai a chiarirsi definitivamente?