Nel corso dell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi, Angela Melillo è stata letteralmente “smascherata”: cosa le accadrà adesso?

Quella andata in onda Lunedì 12 Aprile è stata una puntata de L’Isola dei Famosi particolarmente intensa. Non soltanto perché, come annunciato ad inizio appuntamento dalla padrona di casa, le tre naufraghe di Parasite Island hanno avuto la possibilità di “scontrarsi” per la prova ricompensa con tre concorrenti in gara, ma anche perché abbiamo assistito al ritorno tanto atteso di Akash in studio. Ma non solo. Proprio nel corso dell’ottava diretta, Ilary Blasi ha voluto parlare direttamente con Angela Melillo. E, facendo riferimento a quel piccolo “strappo al regolamento”, avvenuto nel corso della scorsa puntata, la padrona di casa non ha affatto potuto fare a meno che annunciare alla ballerina romana la punizione che verrà attuata nel corso di questa settimana. Cos’è esattamente accaduto? E, soprattutto, cosa succederà alla bellissima Melillo? Scopriamolo insieme.

L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi annuncia la “punizione” ad Angela Melillo: cos’è successo

Proprio nel corso della puntata scorsa de L’Isola dei Famosi, come raccontato anche in un nostro recente articolo, Angela Melillo ha “violato” il regolamento. E, nel mentre Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino chiacchieravano con Ubaldo Lanzo durante la prova ricompensa, la ballerina romana ha “rubato” un pezzo di lasagna. E l’ha passato alla sua amica Elisa Isoardi. È proprio per questo motivo che, nel corso dell’ottava puntata di Lunedì 12 Aprile, la padrona di casa non ha affatto potuto fare a meno di ripercorrere questo momento. Ed annunciare alla naufraga la punizione inflittale. Per tutta questa settimana, stando a quanto si apprende dalle parole della conduttrice, la Melillo non avrà la sua porzione di riso. E non potrà nemmeno concorrere per la prova leader. Una punizione, da come si può chiaramente comprendere, abbastanza dura. Date anche le il poco cibo che i naufraghi hanno a disposizione. Ma d’altra parte, si sa, le regole sono regole. E, come tali, devono essere rispettate.

Secondo voi, è giusta la punizione affidata ad Angela Melillo?