Quando è previsto l’ingresso dei nuovi naufraghi a L’Isola dei Famosi? Spunta la presunta data di arrivo: scopriamo i dettagli.

Manca davvero pochissimo alla nuova puntata de L’Isola dei Famosi! Dopo lo “stop” della settimana scorsa, la bellissima Ilary Blasi, coadiuvata da tre opinionisti di eccezione, ritornerà in diretta con un appuntamento davvero imperdibile. Cosa succederà stasera? Ovviamente, è ancora tutto da scoprire! Senza alcun dubbio, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, si parlerà dei naufraghi in nomination e di molto altro ancora. Ma di quelli, invece, in arrivo? La notizia di questi ultimi giorni, infatti, è proprio questa: dopo l’arrivo di Isolde Kostner e Beatrice Marchetti sono pronti ad approdare in Honduras altri naufraghi. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: quando è previsto il loro ingresso? Stando a quanto si apprende da Giornalettismo, sembrerebbe che la data sia stata decisa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Quando è previsto l’ingresso dei nuovi naufraghi de L’Isola dei Famosi? Spunta la data

Dopo l’abbandono inaspettato di Beppe Braida e l’ingresso di Beatrice Marchetti ed Isolde Kostner, sembrerebbero che siano in arrivo altri naufraghi a L’Isola dei Famosi. Ecco, ma quando? Appurato che, nel corso della puntata di questa sera, Lunedì 12 Aprile, non ci sarà alcun nuovo ingresso, quando vedremo l’approdo dei nuovi concorrenti? Siete proprio curiosi di saperlo? Vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende dal Giornalettismo, sembrerebbe che la data sia stata decisa. E che non saranno soltanto quattro, come annunciato anche in un nostro recentissimo articolo. Ma che ad essi si aggiungerà anche un altro naufrago. Chi è? La risposta è davvero semplice: Ignazio Moser. Sapevamo che la “trattativa” era in corso, ma da quanto si apprende da Giornalettismo sembrerebbe proprio che la sua partecipazione sia ufficiale. A questo punto, però, occorre soltanto sapere quando assisteremo al loro ingresso. Da quanto si legge, sembrerebbe che i nuovi concorrenti arriveranno in Honduras nella puntata di Giovedì 22 Aprile e Lunedì 26 Aprile. Insomma, manca davvero pochissimo.

Noi non vediamo l’ora di vederli in ‘azione’, voi?