Diciamoci la verità: la puntata de L’Isola dei Famosi è diventato un vero e proprio appuntamento fisso per ciascuno di noi. Non soltanto perché, per ben due volti a settimane, veniamo costantemente aggiornati su tutto quello che accade in Honduras e ai naufraghi, ma anche perché possiamo ammirare l’immensa bellezza di Ilary Blasi e dei suoi outfit. Nel corso delle puntate precedenti, è vero, l’abbiamo vista con indosso “completi spezzati” o con lunghi abiti da urlo. Questa sera, però, la bella padrona di casa è davvero incantevole. Con indosso un delizioso abito lunghissimo di colore viole, lunghi capelli sciolti e gioielli davvero da urlo, la bellissima Ilary ha incantato davvero tutti. Avete notato anche voi le sue strepitose scarpe? Avete ragione: è impossibile non farci caso. Siete curiosi di sapere il loro prezzo? Scopriamolo insieme!

Esattamente ad una settimana di distanza dalla messa in onda della settima puntata de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi è ritornata in diretta su Canale 5. Ed è ritornata più bella che mai. Dopo il “drastico” cambio look fatto nei giorni scorsi, la padrona di casa dell’adventure reality si è mostrata davvero superlativa. Avete notato anche voi il suo look stratosferico? Con indosso un lungo abito di colore viola, capelli sciolti, trucco incantevole e gioielli da urlo, la conduttrice romana ha incantato tutti i milioni e milioni di telespettatori. E le scarpe, invece? Ci avete fatto caso anche voi, vero? Beh, diciamoci la verità: è praticamente impossibile non farci caso! Ebbene. A questo punto la domanda sorge spontanea: a quanto ammonta il prezzo? Ad informarci, come al solito, è stato Manuel Di Gioia su Twitter. Proprio qualche istante fa, con un tweet, sono stati svelati tutti i dettagli del look. Ed in particolare il costo delle scarpe sfoggiate.

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il prezzo della scarpe sfoggiate da Ilary Blasi nel corso dell’ottava puntata de L’isola dei Famosi sia di ben 486 euro. L’avreste mai detto?