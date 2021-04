Proprio pochissime ore fa, Lorella Cuccarini ha annunciato ai suoi fan una splendida sorpresa in arrivo per i suoi fan: che gioia!

È una delle protagoniste indiscusse di questa edizione di Amici, Lorella Cuccarini. Entrata a far parte del cast dei professori per la prima volta in assoluto, la bellissima conduttrice e ballerina romana ha saputo catturare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Sempre pronta ad aiutare e ad accogliere le richieste dei suoi allievi, la Cuccarini ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere una professoressa “ad hoc”. Cosa ne sarà di lei l’anno prossimo? Così come Anna Pettinelli, Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, anche la bella Lorella diventerà una presenza fissa del corpo docenti? Noi ce lo auguriamo! In attesa, però, di saperlo, ci “gustiamo” questa fantastica sorpresa appena annunciata ai suoi fan. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme!

Lorella Cuccarini, fantastica sorpresa per i suoi fan: che splendida idea!

Con ben 395 mila sostenitori, Lorella Cuccarini entra di diritto tra le vere e proprie stelle di Instagram. Attivissima sul suo canale social ufficiale, la simpaticissima professoressa di Amici non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche pochissimi istanti fa. Quando, attraverso un post condiviso sulla sua pagina ufficiale, la conduttrice romana ha comunicato loro una splendida sorpresa in arrivo. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, facciamo riferimento ad un’idea davvero geniale. Che, in un vero e proprio batter baleno, ha reso entusiasti e pazzi di gioia tutto il suo pubblico. Volete saperne davvero di più? Ci pensiamo immediatamente: dateci uno sguardo molto più da vicino!

È proprio questa l’idea geniale che, pochissime ore fa, Lorella Cuccarini non ha affatto potuto fare a meno di annunciare ai suoi sostenitori. “Selezionerò 30 di voi da inserire negli amici più stretti di Instagram”, ha detto la professoressa di Amici. Insomma, una sorpresa davvero incredibile, c’è da ammetterlo. Chissà, magari sarete proprio voi i “prescelti”?