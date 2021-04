È la poliziotta Michela ne “La Fuggitiva”, ma chi è il marito della bellissima Pina Turco? È un regista: sui social, lo scatto insieme.

Insieme a Vittoria Puccini ed altri incredibili attori, anche Pina Turco è una delle protagoniste principale de “La Fuggitiva”. Incentrata sulla storia di Arianna che, sospettata di avere ucciso suo marito Fabrizio, inizia a fuggire per cercare il suo reale assassino, la serie televisiva è un action thriller che ha tutte le carte in regola per dimostrarsi un vero e proprio successo. In attesa di scoprire cosa accadrà nella seconda puntata, in onda stasera 12 Aprile, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sull’attrice napoletana che interpreta il ruolo della poliziotta Michela? Dal punto di vista professionale, è vero, sappiamo davvero ogni cosa. Dal punto di vista privato, invece? Ebbene. La bellissima Pina Turco è felicemente sposata. Ed è mamma dal 2017. Chi è, però, suo marito? Siete proprio curiosi di saperlo? Vi accontentiamo immediatamente.

È Michela ne “La Fuggitiva”, conoscete il marito di Pina Turco: che coppia fantastica!

Prima ancora di poterla ammirare ed apprezzare nei panni di Michela ne “La Fuggitiva”, abbiamo avuto modo di conoscere la bellissima Pina Turco in tantissimi altri progetti lavorativi. A partire, quindi, dalla soap opera napoletana “Un Posto al sole”. Fino “Natale in casa Cupiello”. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, nonostante la bella campana abbia soltanto 37 anni, decanta di una carriera davvero clamorosa. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata. Precedentemente, abbiamo detto che Pina Turco è felicemente sposata. Ed è mamma di uno splendido bambino nato nel Luglio del 2017. Voi, però, avete mai visto suo marito? O, per meglio dire, sapete chi è? Ebbene: vi diciamo noi ogni cosa. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la bellissima attrice napoletana sia sposata con Edoardo De Angelis, anche lui napoletano e appartenente al mondo della recitazione. In particolare, il marito della Turco è un famosissimo regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Nato a Napoli il 31 Agosto del 1978, il buon De Angelis inizia davvero giovanissimo la sua carriera cinematografica. Riuscendo a costruirsi, in tutti questi anni, una carriera davvero incredibile.

Sono davvero bellissimi insieme, vero?